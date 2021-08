Hospitalizan de urgencia en Turquía a dos de las hijas de Falcao García

Lorelei Tarón, la esposa del futbolista colombiano Falcao García, publicó en sus historias de Instagram que dos de sus hijas fueron hospitalizadas de urgencia en un centro médico de Estambul, ciudad donde residen desde que el delantero fue fichado por el club Galatasaray, de Turquía.



Se trata de la menor de sus pequeñas, Anette - quien nació en agosto de 2017 y pronto cumplirá 4 años de edad-, y de la mayor, Dominique - quien nació en agosto de 2016 y en un par de días tendrá 8 -.



A pesar de que no dio muchos detalles al respecto, la argentina dijo que lo más probable es que las pequeñas se hayan intoxicado.



Según su relato, en días pasados Anette comió mucho chocolate, lo que había provocado fuertes dolores estomacales en ella.



“Estaba tranquila escondida disfrutando los chocolates que había sacado de todas las bolsas sorpresa de los niños, no quedó ni uno solo, y así terminó en emergencias. Me parece que comió más chocolate de lo normal”, dijo en una foto en la que se ve a la menor de las tres niñas acostada en la cama.



¿Pequeñas traviesas? Hospitalizan a una de las hijas de Falcao por comer demasiado chocolate. pic.twitter.com/WLQNJWESYn — Ana (@PuraCensura) August 11, 2021

Sin embargo, según muestra, no fue la única de las menores que tuvo que ser internada en el hospital. En otras historias publicadas por la cantante argentina, se ve a la hija mayor, Dominique García Tarón, postrada en una cama hospitalaria junto a sus hermanas rodeándola.



"Sus hermanas cuidándola y haciéndola reír”, se lee en el mensaje que escribió inicialmente la pareja de 'El Tigre', junto al mensaje "cuando se come mucho chocolate a escondidas".



Dominique le pidió a Lorelei que para su cumpleaños quiere una "torta sana". Foto: Captura de pantalla

Luego, la pequeña, de 7 años, le dice a su madre que para su cumpleaños número 8, el cual se celebra este 13 de agosto, no quiere una torta de dulce sino una "sana".



La única de las tres hijas del delantero colombiano que se habría 'salvado' de la intoxicación por chocolate habría sido Desirée, de 6 años, según lo comunicado por su madre.



Por su parte, Falcao, quien se encuentra preparándose para afrontar una nueva temporada con el club otomano, no se ha pronunciado respecto a la situación.



