En los últimos días han circulado en internet distintas publicaciones en las que el empresario colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo, accionista mayoritario y presidente del Grupo Aval, supuestamente invita a que las personas inviertan en una criptomoneda llamada Bitcoin Trader.



Este diario se permite informar que dicho artículo es falso, así como las demás publicaciones de redes sociales que hacen referencia a este tema.

Para tal efecto, fue falsificada la página del diario ‘El País’ y se utilizaron logos de distintos medios de comunicación, incluido ‘City Tv’, que pertenece a esta Casa Editorial. Así mismo, se dijo que el empresario había aparecido en ‘Noticias Uno’ confesando que su mayor generador de ganancias era tal sistema.



No obstante, dicha entrevista no ocurrió y tampoco existe relación entre esta casa editorial y el artículo citado.



(Siga leyendo el editorial: Combatir el ciberdelito).

Consejos para no caer en 'fake news'

Para no caer en noticias falsas tenga en cuenta estos consejos, redactados como parte de la sección de EL TIEMPO ‘Las Fake Del Face’, que busca combatir la divulgación de aquellos relatos que crean un círculo de desinformación:



- Desconfíe de los artículos con títulos grandes y en mayúscula sostenida, pues no atienden al manual de estilo de este medio de comunicación. Además, si hay faltas de redacción y ortografía significa que el texto es de dudosa procedencia.



- Fíjese en la coherencia de la presentación informativa. Desconfíe si hay conclusiones exageradas, si no hay ninguna fuente atribuida o si todo resulta anónimo.



- Pregúntese si la información, video o imagen entrega el contexto mínimo indispensable.



- Cuestione cuál es la motivación detrás del contenido, quién lo comparte, para qué y cuál es la fuente de origen.



- Inspeccione el portal que aloja la noticia. Diríjase a la sección ‘acerca de nosotros’ para darse una idea de qué tipo de sitio está visitando.



- Verifique si el artículo tiene enlaces dañados.



- Google Lens es una gran herramienta para identificar si las imágenes o videos están alojados en otros sitios, o para identificar su origen.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS