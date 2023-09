Cuándo se habla de la fortuna de los futbolistas, automáticamente se piensa en Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar Jr., sin embargo, existe un deportista que es poco conocido a nivel deportivo, pero acumula una mayor riqueza que la de los ‘astros del fútbol de la última década’.

Faiq Bolkiah, es un joven futbolista tailandés, que actualmente tiene 25 años de edad y es miembro de la Familia Real de Brunei, pues es hijo de Jefri Bolkiah, príncipe de Brunéi y sobrino de Hassanal Bolkiah, actual sultán de Brunei.

También puede leer: Video: J Balvin llevó a la estrella de la NBA, Jimmy Butler, a comer bandeja paisa

Actualmente, es jugador del Ratchaburi Football Club, de Tailandia, además, ha representado y fungido como capitán de la selección nacional de Brunei en repetidas ocasiones.



Nació en los Ángeles, Estados Unidos, y es conocido por ser el jugador de fútbol ‘más rico del mundo’ según el portal web ‘goal.com’, quien realizó el listado de los deportistas con mayor patrimonio acumulado en la actualidad.



Faiq Bolkiah, acumula una fortuna que supera los 20 mil millones, es uno de los 17 hijos del príncipe Jefri Bolkiah y actualmente también se encuentra en la línea de sucesión al trono en esa nación.



Nació en los Estados Unidos, porque su padre tuvo que mudarse a Estados Unidos, ya que estaba envuelto en un escándalo público por malversación de fondos del sultanato, años después, la familia se mudó a Inglaterra, donde se convirtió en el primer futbolista de la familia real, casi por un capricho deportivo.

Le puede interesar: El colombiano que se hizo pasar por escolta del Papa y obtuvo su bendición en un carro

Inició su carrera en el mundo del fútbol en el año 2009 y llegó a ser parte de las juveniles del Southampton. En el 2014, llegó al Chelsea, donde estuvo con la Sub 18 y no logró debutar nunca con el primer equipo.



“He jugado al fútbol desde que tengo memoria y desde muy joven siempre he disfrutado salir al campo y tener la pelota a mis pies. Mis padres siempre me han apoyado en lograr mi sueño de ser futbolista”, comentó el millonario en 2019.



Así mismo, se sabe que su familia no escatima en gastos y es una aficionada de los autos de lujo, pues se conoce que tienen cerca de 600 Rolls-Royce, 574 Mercedes-Benz, 452 Ferrari, 382 Bentleys, 209 BMW, 179 Jaguar, 134 Koenigseggs y 21 Lamborghinis. En total, el garaje del sultán Hassanal Bolkiah está ocupado por unos 5.000 vehículos.



Además, su familia es la propietaria del palacio más grande del mundo, avaluado en más 350 millones de dólares, con 1700 habitaciones y 257 baños. Esta mansión cuenta con aproximadamente 200 mil metros cuadrados, y un gran salón con capacidad para 5.000 personas. En superficie supera al Vaticano.

Lea también: Así es 'el reino abisal', el más reciente descubrimiento en la profundidad del océano

Para más ostentosidad, la familia celebró el cumpleaños del príncipe y padre del jugador en el 2004 y contrataron un show privado de Michael Jackson, por un valor de 17 millones de dólares, por una presentación ‘privada’. Además, las exóticas mascotas que habitan en el ostentoso palacio, no son nada más y nada menos que leones, guepardos, entre otros animales.

¿Quiénes son los 10 futbolistas más ricos del mundo?



1. Faiq Bolkiah: 20 mil millones de dólares



2. Mathieu Flamini: 4 mil millones de dólares



3. Cristiano Ronaldo: 500 millones de dólares



4. Lionel Messi: 400 millones de dólares



5. David Beckham: 400 millones de dólares



6. Dave Whelan: 200 millones de dólares



7. Neymar: 200 millones de dólares



8. Zlatan Ibrahimovic: 190 millones de dólares



9. Ronaldo: 160 millones de dólares



10. Alexandre Pato: 145 millones de dólares

Más noticias en EL TIEMPO