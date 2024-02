El exnadador olímpico que consiguió un récord nunca superado, pero dejó el agua

El exnadador olímpico Facundo Miguelena ofrece un vistazo a su notable trayectoria, marcada por un récord argentino logrado hace una década y su posterior decisión de abandonar la natación de alto rendimiento para seguir su pasión por la aviación.

Desde muy joven, Miguelena estuvo rodeado de agua, influenciado por su padre guardavidas, y rápidamente se enamoró de los deportes acuáticos. Esta pasión lo llevó a competir desde los tres años y, eventualmente, a romper récords nacionales y representar a Argentina en competiciones internacionales.



"A los 12 años me federaron y ya empezaba a tener el nivel para codearme en torneos nacionales con los juveniles del país. De ahí, los mejores iban a la Selección Argentina. Justo mi primer nacional era selectivo para el Torneo [Infanto Juvenil] Mococa Brasil, el más importante. Fui con mi entrenador de Mar del Plata sin expectativas, con todos los nervios del mundo y quedé cuarto de Argentina", recordó.

A lo largo de su carrera en la natación, enfrentó las rigurosas demandas del deporte de élite, incluyendo entrenamientos de hasta seis horas diarias y sacrificios personales significativos, todo mientras mantenía una visión a largo plazo hacia objetivos como los Juegos Olímpicos y Panamericanos.



"Uno se exige en todo. Por ejemplo, la primera vez que me emborraché, que uno suele hacerlo en la adolescencia, fue a mis 27 años. Las exigencias son tan altas que no salía a bailar, me perdía navidades, cumpleaños, viajes familiares. Iba al colegio, pero me la pasaba viajando y compitiendo. Mis compañeros me decían “Ayudín” porque entrenaba a la cinco de la mañana y luego iba a la escuela con un olor a cloro terrible", contó a 'La Nación'.



Sin embargo, detrás de estas exigencias físicas, había un gran desafío mental, que Miguelena aprendió a manejar más tarde en su carrera mediante la práctica de yoga y meditación.

"En el deporte de alto rendimiento a nivel de selección nacional, de diez torneos, en ocho te va mal, uno te va bien y el otro más o menos. Uno tiene que estar preparado para eso. Se cree que al deportista le va bien siempre, pero son más las veces que no. Eso es parte del deporte, el error está en pensar que el deportista es perfecto y, sobre todo, en el deporte individual, porque en los de equipo no se nota tanto. Y en la natación por diez centésimas –lo que dura un aplauso– te puedes quedar afuera de una final. Ahí se involucra la cabeza y tu preparación", detalló el deportista al medio citado.

Cambio de carrera: del agua al aire



Después de años de éxitos y desafíos, incluyendo una enfermedad grave que casi pone fin a su carrera deportiva, Miguelena tomó la decisión de colgar la gorra y las gafas de natación para perseguir su sueño de infancia de convertirse en piloto.

"De estar tirado en la cama, el primer día rompí el récord argentino de primera en los 50 metros pecho. Al día siguiente eran los 100 metros pecho en pileta olímpica: el récord argentino era mío pero me lo había sacado Gabriel Morelli, santafesino, cuando había dejado de nadar. Si bien tenía bronca, no me presioné. Al final lo maté, le bajé más de un segundo y la marca [1:01,42] pasó a estar entre las mejores 18 del mundo de ese momento. Veía las cosas de otra manera", relató sobre el récord que rompió años atrás.

Tomar la decisión de dejar la natación no fue fácil, especialmente con los retrasos causados por la pandemia y las dificultades económicas, pero su determinación y la habilidad para superar las negativas lo guiaron a través de esta transición.



Su carrera en la aviación comenzó con la ayuda de Julieta Puente, su pareja y futura esposa, quien ha sido fundamental en su viaje, proporcionándole no solo apoyo emocional sino también financiero durante los momentos más desafiantes. Juntos, han formado un equipo invencible, superando obstáculos y planificando un futuro juntos, tanto en lo personal como en lo profesional.

"Ya venía pensando en dejar el deporte y con la pandemia se terminó. Como muchos han perdido familiares, trabajos, sueños, yo perdí el rumbo. Tenía una carrera muy linda por delante, que era la aviación, pero a la vez tenía que darle un cierre a la natación. Gracias a yoga, meditación y terapia tuve la fuerza para hacerlo. Dejaba una pasión por otra pasión", contó.

Más allá de su cambio de carrera, Miguelena ha encontrado una nueva pasión en la producción, aplicando las habilidades y la ética de trabajo que adquirió en el deporte a este nuevo ámbito.



Su experiencia como director de Política Deportiva en Mar del Plata y su capacidad para gestionar y motivar a las personas le han permitido tener éxito en este campo, demostrando que las habilidades desarrolladas en el deporte pueden tener aplicaciones valiosas en otras áreas de la vida.

Sobre sus proyectos profesionales para este 2024, dijo: "Acabo de llegar de los Estados Unidos para convalidar la licencia de piloto. Como todo en mi vida, me podría haber conformado con ser piloto de la línea aérea, pero, sin embargo, quiero seguir creciendo y obteniendo títulos. El año próximo quiero aprovechar y hacer lo mismo con la convalidación europea".

