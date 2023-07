Bill Gates no solo es conocido por ser uno de los hombres más ricos del mundo. El filántropo y empresario también es un gran visionario y desde hace décadas ha acertado en varias predicciones que ha hecho en entrevistas, charlas y en su blog 'Gates Notes'.



Se dice que el cofundador de Microsoft consulta frecuentemente toda serie de informes especializados sobre diferentes temas y con base en esa información da sus opiniones, las cuales tienden a ser interpretadas como predicciones que, en algunos casos, se convierten en una realidad.



Algunas de las más acertadas han sido las siguientes.

Internet en la cotidianidad

Bill Gates también predijo los sitios de comparación de precios, las ofertas promocionales automatizadas y los foros en línea en su libro 'Negocios a la velocidad del pensamiento'. Foto: iStock

Desde los años 90, Gates previó un cambio en la vida cotidiana gracias a la popularidad de internet, que en su momento era una herramienta bastante exclusiva.



"La red informática más grande del mundo y lo más parecido a un prototipo funcional de la autopista de la información", dijo en su momento en una entrevista con Playboy.



Gates también auguró un cambio en el propósito principal de las computadoras personales, no solo para el trabajo y la creación de documentos, sino para compartir. ideas y opiniones en comunidades.

En la misma línea predijo que la gente utilizaría dispositivos personales para acceder a Internet y que los teléfonos móviles serían cada vez más avanzados.



En su libro 'Negocios a la velocidad del pensamiento' se refirió a los sitios de comparación de precios, las ofertas promocionales automatizadas y los foros en línea, formatos que ahora hacen parte de nuestra vida, pero que en 1999 no eran una realidad todavía.

La pandemia

En 2015, Bill Gates predijo que habría una pandemia mundial que mataría a millones de personas y por este motivo su nombre sonó aún más durante la pandemia de Covid-19 que se desató en el 2020.



En una charla TED compartió sus reflexiones: "Si algo mata a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, lo más probable es que sea un virus altamente infeccioso y no una guerra, no los misiles, sino los microbios".



Y añadió: "Hemos invertido muchísimo en disuasión nuclear, pero en realidad hemos invertido muy poco en un sistema para detener una epidemia. No estamos preparados para la próxima epidemia".



Netflix y Facebook

En la entrevista ya mencionada de 1994 para la revista Playboy compartió sus previsiones sobre la tecnología y unas de las más sorprendentes fueron las que se pueden relacionar con los servicios de streaming como Netflix y redes sociales como Facebook, que fue pionera en relacionar a las personas por medio de internet.



"Digamos que quieres ver una película. Para elegir, querrás saber qué películas les gustaron a los demás y, en función de lo que piensas de otras películas que has visto", si esta es una película que te gustaría. Podrás buscar esa información. Luego seleccionas y obtienes un video a pedido. Luego, incluso puedes compartir lo que piensas de la película", rescata Tapesh Bairagi de lo que dijo Gates en su momento, en un artículo publicado en LinkedIn.



En 2005, Gates predijo que el auge de las redes sociales cambiaría la forma en que las personas se comunican e interactúan entre sí.

Inteligencia Artificial (IA)

De acuerdo a información del portal español La Vanguardia, el empresario y filántropo habría manifestado que en los próximos meses muchas empresas comenzarían a “girar” en torno a las inteligencias artificiales (IA).



E incluso fue más allá y aseveró que la supervivencia de esas marcas dependería de su capacidad para poder para adaptarse a esas tecnologías.



Esto parece estarse convirtiendo en una realidad, pues se sabe que grandes marcas de todos los sectores están automatizando procesos con estas herramientas.

Pagos en línea

"La gente pagará sus facturas, se ocupará de sus finanzas y se comunicará con sus médicos a través de Internet...", dijo Gates hace unos años.



Y no se equivocó, las billeteras digitales y la banca tradicional han migrado a los teléfonos inteligentes y computadores del mundo.

Gates predijo que "en 2030, 2.000 millones de personas que hoy no tienen cuenta bancaria guardarán dinero y harán un pago con sus teléfonos", según un artículo de 'Yahoo Finance'.



Cabe señalar que Bill Gates también ha hecho predicciones que no se han hecho realidad, como que las tarjetas de crédito quedarían obsoletas en 2007, algo que no ha sucedido, pero que atraviesa una transición por los aplicativos en los dispositivos móviles.



Pero, en general, las predicciones del magnate han sido muy acertadas y su visión del futuro le ha dado forma a la realidad que vivimos.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

