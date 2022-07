Aunque parece una historia sacada de una película de ciencia ficción, recientemente, unos médicos descubrieron y evaluaron el caso de un hombre, de 33 años, que llevaba presentando una sintomatología muy complicada y que, por vergüenza, había tardado mucho en ir al doctor: estaba eyaculando por el ano.

Desde hacía dos años, el semen de este paciente no salía por sus genitales, sino por detrás. En realidad, padecía de una condición médica y no fue hasta que tuvo un fuerte dolor abdominal que acudió a una valoración con un profesional.



El caso fue presentado y explicado en la revista especializada ‘Cureus’. Según cuentan los doctores encargados, el sujeto también llevaba un tiempo expulsando la orina por su ano y, en ocasiones, el fluido salía mezclado con materia fecal o gases.



Pese a que su sintomatología no era normal y podía ser considerada un signo de alarma, el hombre se rehusó a acudir al médico por vergüenza a que se burlaran de él. Afortunadamente, cuando por fin fue valorado en un hospital, se descubrió que su padecimiento no era grave y pudo recibir el respectivo tratamiento a tiempo.

El paciente también expulsaba la orina por el ano. Foto: iStock

El día que fue atendido por los médicos

Tal como explicaron los expertos en ‘Cureus’, el paciente llegó al Hospital Universitario de Texas, Estados Unidos, porque había estado presentando un fuerte dolor testicular desde hacía cinco días.



Ante las constantes preguntas de los especialistas, el hombre no tuvo otra opción y decidió contarles todos los síntomas que había tenido desde hacía dos años. Los médicos quedaron anonadados y empezaron a realizar todos los exámenes necesarios.



En los primeros análisis se evidenció que uno de sus testículos estaba hinchado, pero esto no explicaba el porqué de su dolor. Otro examen de laboratorio arrojó que padecía de una infección urinaria y una imagen digital mostró un defecto en la pared de su recto.



Los doctores estaban cada vez más confundidos con los resultados y no lograban hallar una respuesta. Fue en ese momento cuando decidieron ejecutar una

tomografía computarizada, la cual enseñó el verdadero problema.

Fístula hallada en el cuerpo del paciente. Foto: Cureus.

En las imágenes se pudo observar una pequeña fístula, una conexión anormal entre dos órganos. Esto quiere decir que el hombre había generado un extraño canal entre su recto y su uretra, pero ¿por qué había ocurrido esto?



Según el artículo de ‘Cureus’, las fístulas son un fenómeno poco común que se debe a múltiples causas como estrés, una infección o incluso un procedimiento quirúrgico. Por esta razón, los especialistas empezaron a evaluar el historial clínico del paciente.



¿Cuál era la causa?

Los antecedentes médicos del hombre evidenciaron que había tenido problemas con el consumo de drogas. Fue tanto así que, unos años atrás, antes de que ocurrieran los síntomas, el paciente había caído en coma por una sobredosis de cocaína y polvo de ángel.



Por esta razón, los profesionales de la salud introdujeron un catéter -dispositivo con un tubo muy estrecho que se inserta en tejidos o venas- en su pene para extraer la orina mientras estaba inconsciente. A partir de este hecho, los expertos concluyeron que esta era la causa de la fístula y los síntomas.

Afortunadamente, el paciente fue intervenido quirúrgicamente para corregir el problema y, posteriormente, recibió tratamiento con antibióticos. Luego de unos meses, se recuperó y sus padecimientos desaparecieron por completo.

Los médicos descubrieron que el paciente tenía una físula consecuencia de un mal procedimiento. Foto: iStock

Ante este hecho, Frank Ventura, Christopher Nguyen, Alexander Dang, Michelle Baliss y Lindsay K. Sonstein -los autores del informe- solicitaron a todos sus colegas que, al realizar la introducción de un catéter, hagan un posterior seguimiento al paciente para verificar que no haya afectaciones en su organismo.



Así mismo, también invitaron a las personas a acudir a un centro de salud siempre que presenten cualquier síntoma que crean anormal. Los especialistas de la salud están capacitados para atender todo tipo de casos y una valoración temprana podría salvar su vida.

