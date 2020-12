Controversia: exfuncionario israelí dijo que extraterrestres existen

Haim Eshed, ex jefe del Programa de Seguridad de Israel, expresó polémicas afirmaciones sobre la existencia de extraterrestres que, al parecer, viven entre los seres humanos.



Además, dijo, existe una supuesta ‘Federación Galáctica’ y una base subterránea secreta en Marte.

El también profesor, de 87 años, indicó al medio israelí ‘Yediot Aharonot’ que ya recibió los títulos y premios que necesitaba.



No tiene nada que perder al hacer la ‘confesión’.

#Israel y #EEUU tratan con “extraterrestres”, según dice él científico Haim Eshed.



En un artículo redactado por David Israel en Jewish Press.



En un artículo redactado por David Israel en Jewish Press.

confirman la existencia de vida inteligente en el espacio.

Eshed aseguró que el panorama académico ha cambiado. Por eso decidió decir ‘la verdad’: “Soy respetado en universidades del exterior, donde la tendencia también está cambiando”.

Acuerdos entre especies

El tres veces acreedor del Premio de Seguridad de Israel puntualizó que, tanto su país como Estados Unidos, han mantenido en secreto, durante años, la llegada de extraterrestres a la Tierra.



“Hay un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y los extraterrestres. Ellos firmaron un contrato con nosotros para hacer experimentos aquí”, señaló al medio israelí.



Es más: aseguró que Donald Trump, Presidente saliente de Estados Unidos, tiene conocimiento y coopera activamente con una Federación Galáctica que tiene intenciones de explorar y conocer nuestro planeta.



También habría una “base subterránea secreta en las profundidades de Marte”, en la cual residen representantes estadounidenses y alienígenas. Esta sede tendría la finalidad de “comprender la estructura del universo”.

Imagen de uno de los casquetes polares encontrados en Marte. Foto: ESA

Eshed aseveró que Trump estuvo a punto de revelar la existencia de la Federación, pero no se lo permitieron porque “los objetos voladores no identificados (Ovni) han pedido no publicar que están aquí”. Según el aclamado profesor, “la humanidad no está lista” para el contacto con especies de otros planetas.

Aún así, sentenció que pronto la humanidad se pondrá en contacto con los extraterrestres: “La ciencia saltará mil años luz por delante y podremos empezar a viajar en el tiempo y el espacio”.



Estas ideas que el exfuncionario israelí expresó a ‘Yediot Aharonot’ están también consignadas en ‘El universo más allá del horizonte: conversaciones con el profesor Haim Eshed’, libro del escritor Hagar Yanai, publicado en noviembre de este año.

Detractores

'NBC News' citó a un portavoz de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (Nasa) que dijo que aún no se han encontrado pruebas de la existencia de vida alienígena en el universo.

“La Nasa está explorando el sistema solar y más allá para ayudarnos a responder preguntas fundamentales, incluso si estamos solos en el universo”, refirió en un comunicado.

Nick Pope, quien solía investigar ovnis para el Ministerio de Defensa de Inglaterra, recalcó ante 'NBC' que sería muy grave que fuesen mentiras contadas por Eshed para promocionar su libro. Aun así, calificó de "extraordinarias" sus afirmaciones.



“O esto es una especie de broma o truco publicitario para ayudar a vender su libro, tal vez con algo que se perdió en la traducción, o alguien que sabe está rompiendo filas”, enunció.



Pope también aseveró que faltan muchas piezas del rompecabezas en la historia del ex funcionario israelí.

Haim Eshed tiene más de 30 años de experiencia trabajando con el Gobierno israelí (entre 1981 a 2010 fue jefe del programa espacial de seguridad) y es un profesor respetado a nivel internacional.





Aun así, vale la pena aclarar que no presentó pruebas que sustenten sus afirmaciones sobre el conocimiento de las autoridades internacionales de la existencia de seres alienígenas.

