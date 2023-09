¿Existe vida extraterrestre? Esta es una de las grandes preguntas que tiene hoy la humanidad. Durante años se han hecho estudios sobre los ovnis; sin embargo, nunca se ha podido comprobar que realmente existan seres fuera de la tierra.



Ahora bien, la sorpresa viene después de que el pasado martes 12 de septiembre, en medio de una audiencia pública para la regulación de aéreos anómalos no identificados ante el Congreso de México, el periodista Jaime Maussan mostrara dos cuerpos que supuestamente pertenecerían a "seres no humanos".



Los cuerpos llamaron la atención de millones de personas en todo el mundo. De hecho, en las diapositivas de la audiencia se compartieron distintas imágenes de estos cuerpos.

De acuerdo con el periodista, los ‘seres’ fueron recuperados en una mina de Perú, entre las ciudades de Palpa y de Nasca en 2017, los cuales, desde entonces, fueron investigados.



Los científicos que presentaron los cuerpos señalaron que el ADN de los mismos presenta “una diferencia del 30 % respecto al material genético humano, por lo que evidencia que pertenecen a otra especie”.



De hecho, los investigadores señalaron: "Son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, que realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1.000 años de antigüedad",

Las fotos de los cuerpos: manos de tres dedos y cráneo ovalado



Las imágenes que usaron como material visual durante la audiencia atrajeron a los espectadores, pues los cráneos, la proporción de los hombros y de las piernas de estos cuerpos son muy diferentes a los de un humano normal.



Según se logra ver en las imágenes, estos seres tienen una cabeza ovalada, el cuello largo y la forma de los ojos sobresale de la cara.



De hecho, los científicos señalaron que son seres con ausencia de dientes y visión estereoscópica, les conceden características propias de las aves.

Cabeza ovalada y cuello largo. Foto: Reddit: GoldIsAMetal / Imágenes de la audiencia en México

Además, en la parte abdominal se logra ver tres elementos extraños en forma de huevos.



Por otro lado, las manos y pies son de tres dedos.

Abdomen de cuerpos disecados de ‘seres no humanos’ Foto: Reddit: GoldIsAMetal / Imágenes de la audiencia en México

Manos de tres dedos Foto: Reddit: GoldIsAMetal / Imágenes de la audiencia en México

Aquí el resto de fotos compartidas durante la audiencia:

