Un joven inglés de Birmingham, Inglaterra desde temprana edad empezó a presentar ataques hasta tres veces al día, que debilitaban su cuerpo y afectaban su habla. Luego, de múltiples exámenes, lo que se creía que era epilepsia terminó siendo un tumor que le afectaba gravemente su actividad cerebral y de no ser extirpado, su vida corría riesgo.



Con 18 años a Izaac Roberts no le quedó más remedio que someterse a la intervención quirúrgica que programó el neurocirujano.

"El psiquiatra me dio una muy buena idea de cómo sería la cirugía cerebral. Tenía curiosidad. Mi mayor preocupación eran los efectos secundarios a largo plazo y la posibilidad de que se propague", expresó el joven en un programa de televisión que registra casos médicos complicados.



Ya en la cirugía, como en muchas de ellas, el paciente fue sedado para empezar con la intervención, en la cual el cirujano perforó el cráneo del joven para poder extirpar el tumor. No obstante, Roberts tenía que despertar con el cerebro expuesto, para en ese momento hacer la extracción de la malignidad.



Su neuropsiquiatra le presentaba palabras clave que el joven debía leer, mientras que el cirujano raspaba el área cuidadosamente para no dañar ninguna de sus funciones y así también observar cuáles partes estaban siendo afectadas por el tumor.



No obstante, en plena cirugía el joven empezó a convulsionar. El neurocirujano tuvo que aplicar en la zona de la operación una solución salina y cuando la convulsión terminó el médico pudo continuar con la intervención que duró casi siete horas.

Facebook Twitter Linkedin

El joven tuvo que someterse a dos cirugías para que le extirparan completamente el tumor. Foto: Tomado de Canal 5

A pesar de que la cirugía se catalogó como exitosa, días después se le practicaron a Izaac varias resonancias que demostraron que aún quedaban partes del tumor. Por lo tanto, debía someterse a una nueva cirugía, la cual duró 10 horas. En esta le fueron retirados los restos del tumor, algunos de ellos ubicados peligrosamente en vasos sanguíneos vitales.



El diario local ‘Mirror’ señala que el joven Izaac, después de la cirugía, volvió a la Universidad de Birmingham en donde estudia ciencias de computación y que ha podido ir disminuyendo el consumo de los medicamentos formulados para las convulsiones.

Siameses brasileños unidos por el cráneo son separados con ayuda de realidad virtual

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Jennifer López y Ben Affleck demuestran su amor replicando foto de hace 21 años

La heroica perrita que le salvó la vida a un hombre que sufrió un ataque al corazón

MrBeast anuncia los ganadores de rifa en Instagram