El drama que vivió la exreina Catalina Acosta por usar biopolímeros

Catalina Acosta se dio a conocer en el país luego de coronarse Señorita Colombia en 1999, cuando representó al departamento de Cundinamarca en el Concurso Nacional de Belleza.



En ese entonces, ante la expectativa por su participación en Miss Universo, algunas personas cercanas le aconsejaron mejorar su aspecto físico, en especial aumentar el volumen de sus labios, pues para muchos eran muy delgados. Así lo contó la misma Acosta en entrevista con el programa 'La Red', de Caracol Televisión.

De acuerdo con su testimonio, le recomendaron inyectarse biopolímeros. Le aseguraron, además, que el procedimiento no representaba ningún problema porque, supuestamente, al término de seis meses su cuerpo absorbería por completo el componente. Catalina accedió.



"En esa época, uno no tenía tanta información como ahora de todos los problemas que generan estas sustancias inyectadas, estos biopolímeros que a mucha gente incluso le han desfigurado la cara", comentó la exreina.

En Miss Universo, Catalina logró ingresar al cuadro de semifinalistas y posteriormente, en 2002, se coronó ganadora en el Miss Italia en el Mundo, un certamen de bellezas para las mujeres con ascendencia italiana.



Su carrera disfrutaba de las mieles del éxito. En cuanto entregó la corona, Catalina emprendió una corta carrera como presentadora en el programa 'Nuestra tele', del Canal RCN, y alternó con la actuación haciendo apariciones secundarias en producciones como 'Yo soy Betty, la fea' y 'Padres e hijos'. Y no paró ahí. Decidió retomar sus estudios universitarios y se graduó de abogada. Llegó en 2004 a la Asamblea de Cundinamarca y un año más tarde participó en el 'reality' de Caracol Televisión 'Desafío 05'.



Pasaron los años. Retirada de la vida pública, aparecieron las primeras consecuencias de los procedimientos estéticos del pasado. Cuando quedó embarazada de su primera hija, hace nuevo años, Catalina engordó y empezó a notar que sus labios se habían hinchado. Pero hizo caso omiso y atribuyó ese aumento al embarazo; pensó que esos cambios eran naturales.



Fue años después, en su segundo embarazo, cuando se percató de que ocurría algo extraño en sus labios. "Me enfermé, me dio preeclampsia, me inflamé muchísimo. Me subí 15 kilos. Yo juraba que esos cambios en los labios eran porque estaba más gorda, pero una amiga, hace como año y medio, me dijo: 'Cata, qué pena que te diga, pero tus labios se ven raros’".

Ese comentario, dice, le quedó sonando en la cabeza. Sus sospechas las confirmó al poco tiempo: "De año y medio para acá empezaron a cambiar más. Se me formaron unas bolas en los labios inferiores. Me empecé a sentir mal. Cuando sonreía, no mostraba los dientes porque se pronunciaban más estos bultos".



Catalina, de inmediato, fue a ver a su dermatóloga, quien le ordenó hacerse revisar cuanto antes los labios, pues esa sustancia, aseguró la especialista, podía migrar a otras zonas de su cara.



"Me alarmé, empecé a buscar sobre el tema y encontré todos los problemas que traía esto, entonces dije que al finalizar 2019 ya tenía que terminar con eso”", añadió.



La exreina viajó entonces desde México, país donde reside en la actualidad, hasta la ciudad de Medellín para someterse a una operación con la cirujana plástica facial Claudia García.



"Claudia me hizo una cirugía en la que tuvo que abrir y remover todos los biopolímeros. Siento que era la mejor forma”, relató Catalina, quien además recordó la importancia de siempre tratarse con profesionales certificados para realizar estos procedimientos.

Después de la operación, Catalina ha compartido en sus redes sociales detalles del proceso al que se sometió y su posterior recuperación. "Me alegra en el alma saber que estoy contribuyendo para evitar que se hagan estas bobadas. Hace varios años no se sabían las consecuencias, pero ahora sí. Así que pilas, no cometan errores", escribió recientemente en una de sus publicaciones.



Este domingo la exreina regresó a México, desde donde seguirá las recomendaciones médicas.

Vea a continuación las imágenes que compartió Catalina Acosta sobre el procedimiento al que se sometió. Estas imágenes incluyen contenido que algunas personas pueden encontrar sensible.

