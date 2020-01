Exprotagonista de novela casi pierde la visión tras alargarse pestañas

Después de su participación en 'Protagonistas de Nuestra Tele' en 2017, el nombre de 'Laura G' se olvidó rápido por su pronta salida del 'reality'. Sin embargo, algunos pueden recordar a Laura González Díaz por el romance que sostuvo en medio de la competencia con Andrés 'Altafulla', cantante barranquillero.

En los últimos días, una publicación en Instagram ha sido comentada por la revelación de 'Laura G' en la que dio detalles de la pesadilla que vivió después de aplicarse un producto en los ojos para alargarse las pestañas.

En su narración, González explica que se aplicó el producto y sintió un pequeño ardor, pero luego fue a dormir. Días después, la exprotagonista explicó que le empezó a llorar el ojo y ese costado de la cara empezó a hincharse.



"Me tomé unas pastillas y me fui a inyectar", confesó. En su mensaje recomendó no automedicarse sin el concepto de un profesional; error en el que ella cayó.

Al llegar a su casa, 'Laura G' confesó que no podía aguantar el dolor. "Empecé a gritar desesperada (...) era como si me chuzaran el ojo cada vez que lo cerraba", reveló. Luego, procedió a ir a la clínica.



El primer diagnóstico del médico era poco esperanzador. "Me dijeron que me había destruido el 99,9 por ciento de la córnea", reveló González. "Es difícil porque lo que más amo de mí, son mis ojos".



La exprotagonista empezó inmediatamente un proceso de recuperación que ya cumple más de un mes. Los médicos, contó Laura, nunca le dijeron que la razón de la complicación en su ojo había sido el producto. Sin embargo, le aclararon que pudo haber sido eso o que se molestaba mucho el ojo al rascarse. Ella afirma que no es normal que ella se toque esa parte de la cara de manera brusca.

González contó en el video que tendrá que usar un parche de protección por varios meses más y dijo que compartió el mensaje en su Instagram porque quiere que sus seguidoras y todas las mujeres 'tengan más cuidado' y no confíen en productos sin informarse sobre el tema. Además, agradeció a quienes le han enviado mensajes de apoyo.



Vea su mensaje aquí:

