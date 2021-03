Manuela Gómez cuenta en qué va el tratamiento para recuperar su diente

El programa de entretenimiento La Red, de Caracol , presentó este fin de semana un especial que recoge las experiencias de tres famosos colombianos con los diseños de sonrisa, tan comunes entre quienes forman parte del mundo del espectáculo.



Una de las invitadas fue Manuela Gómez, empresaria y exparticipante del reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, quien contó en qué va su tratamiento de recuperación tras sufrir una mala experiencia en un procedimiento de este tipo.



En enero de 2020, a través de su cuenta de Instagram, Gómez dio a conocer, en medio de lágrimas, que se había sometido a un diseño de sonrisa, pero que durante el procedimiento le habían fracturado un diente.



La empresaria ha denunciado en varias ocasiones que en su caso hubo una mala práctica médica. Hace unos meses, en un video que publicó en sus redes sociales, lo resumió así: "En vez de enmendar el error haciendo una endodoncia, (el odontólogo) simplemente me tapó la fractura con la carilla sin hacer el debido proceso, y por esta razón perdí mi diente y tengo la encía tan afectada que no me pueden poner implante aún porque se cae inmediatamente".



La ex Protagonista RCN buscó ayuda con varios odontólogos, pero no encontraba la atención adecuada. Finalmente, hace unos ocho meses, se contactó con uno que, según le contó ella misma a La Red, le confirmó, tras una radiografía, que tenía una fractura en la mandíbula y que esta le había generado una infección.



La gravedad de su caso era tal, que el odontólogo le advirtió en ese entonces que debía tratarse cuanto antes, pues había riesgo de sufrir una enfermedad periodontal y perder todos los dientes, e incluso la infección podía llegarle al cerebro y provocarle la muerte.



Manuela hoy sigue en tratamiento y este mes tuvo una segunda cirugía. "Hay que esperar porque la infección estaba tan avanzada que me tuvieron que hacer injertos de hueso, entonces en este proceso me quedan unos seis meses más", dijo en entrevista con el programa de entretenimiento.

Recién inició la moda de los diseños de sonrisas, todos los que se lo hacían parecían tener sonrisas uniformes. Hoy 3 famosos nos hablaron de sus experiencias con estos procesos, algunas veces felices, pero otras veces, dramáticas como el caso de @manugomezfranco pic.twitter.com/XoA1m0GpIY — La Red Caracol (@LaRedCaracol) March 28, 2021

A inicios de marzo, la empresaria publicó un video en el cual se ve cómo le ponen un implante dental.



De hecho, ella ha aprovechado su visibilidad en redes sociales para invitar a sus seguidores a pensar bien con quién se practican cualquier procedimiento médico y ha hecho llamados a los profesionales de la salud para que sean responsables con su labor.

