Expresentadora de Noticias Caracol sufrió derrame cerebral; pensó que era migraña

Paola Calle es una recordada presentadora de noticias, quien participó en la franja de entretenimiento de Caracol y RCN, también es una de las mejores amigas de Carolina Cruz, con quien compartió desde que eran porristas del América de Cali.



En una reciente entrevista con la revista 'Hola', Calle recordó uno de los momentos más duros que atravesó cuando se desempeñaba como presentadora, pues un dolor de cabeza se convirtió en un derrame cerebral.



Según lo narrado por Paola Calle, comenzó a sufrir de un fuerte dolor de cabeza, pero inicialmente pensó que se trataba de una migraña y no sentía otros síntomas que la alertaran.



Luego de que este dolor fuera constante y agudo, la expresentadora acudió al médico en compañía de su esposo y allí le realizaron un análisis profundo en su cabeza para determinar qué generaba el dolor.



"Mi esposo me lleva, cuando llego me hacen una tomografía y efectivamente me pasan a una UCI porque había sufrido un derrame cerebral", dijo Calle a la revista Hola.



La noticia sorprendió a Paola y a su esposo, pues no había señales de que estuviera padeciendo un derrame, incluso asegura que: "Podía hablar y moverme sin inconveniente, cosa que no sucede con frecuencia".



Aunque estuvo internada en la UCI durante varios días, su proceso de recuperación tomó varios meses: "Solo debíamos esperar a que la sangre se absorbiera y el cerebro se desinflamara para hacer nuevas pruebas y el resultado fue el mismo", agregó.



Actualmente, la presentadora que vive en Miami y presenta el programa 'Sin máscaras' no tiene ninguna secuela de este episodio y asegura que fue un milagro.

