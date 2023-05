TikTok se ha vuelto una plataforma en la que las personas pueden hablar abiertamente de diferentes temas, además, también suele ser usado para realizar diferentes denuncias o, porque no, exponer a diferentes parejas infieles.



En las últimas horas, se ha vuelto viral el video de una joven que trabaja en una tienda departamental en el área de muebles, pues expuso a un hombre, quien le compró un juego de sala a su amante.

La usuaria @almendralugo_ explicó que al principio una pareja de esposo visitó la tienda para ver las salas que estaban exhibidas. La señora, al parecer, le gustó una de las que estaban exhibidas y le solicitó más información a la creadora de contenido.



Sin embargo, al enterarse del precio, el hombre se reusó a comprarla, pues le parecía muy costosa. Además, le reprochó a su pareja que ella no le ayudaba a pagar la tarjeta de crédito y que él era el único que cubría con las deudas.



“Para no hacerles el cuento más largo de esta pareja, el señor obligó a su esposa a ver la línea de las salas más económicas, pero ya así la señora, con su lagrimita, ósea, agachó la cabeza, se ve que, pues no todo está bien en casa”, comentó la joven en su video.

Pero lo más curioso de esta historia, es que unas horas después el mismo señor volvió a la tienda acompañado de otra mujer, a quien ella describe que se veía 15 años menor que su esposa. Además, aseguró que no se trataba de su hija, pues estaban en plan romántico y de vez en cuando se besaban.



“Señor, yo lo acabo de ver en la mañana y a su esposa no le quiso comprar nada. Obviamente, no le dije nada, pero fue muy incómodo”, relató. Asimismo, reveló: “A esta muchacha le compró así 55 mil pesos (14 millones de pesos colombianos) de tirón y a su esposa no le quiso comprar nada”.



Como era de esperarse, la historia de la joven se ha vuelto viral en TikTok y cientos de internautas en los comentarios han dejado su opinión sobre su relato.



“Qué coraje y que tristeza por la esposa”; “Le hubieras dicho señor que bueno que se decidió por la sala que quiere su esposa”; “Ojalá la señora vea este video”; “Que mal por la esposa, pero qué buen chisme 10/10”; “La esposa se tiene que enterar”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

