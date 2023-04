Los famosos 'storytimes' son cada vez más populares en redes sociales, especialmente en TikTok, pues la versatilidad de la plataforma le permite a los usuarios hablarles a sus seguidores de manera fluida y contar una gran variedad de historias apoyados de diferentes recursos que le añaden un 'picante' a la situación.



En las últimas horas precisamente se viralizó una de ellas, en la cual una joven de Medellín contaba como una de sus amigas habría salido con "el hombre más tacaño del mundo".



(Le puede interesar: Esta fue la eufórica reacción de un joven al ser admitido en Harvard).

En el video, que ya cuenta con más de 138.000 reproducciones, la usuaria @cestepha17 relata de manera anecdótica cómo su amiga había salido con un hombre que llevaba en un documento de Excel todos los gastos en los que él había tenido que pagar, con el fin de cobrarle luego.



(No deje de leer: Video: joven asegura que su perrito muerto apareció para darle el último adiós).

Facebook Twitter Linkedin

Al parecer, el joven llevaba todo en formatos para luego cobrarle a su pareja. Foto: TikTok: @cestepha17

Aunque aclaró que no había nada de malo en pagar en una cita, rápidamente dio a entender que la situación era algo fuera de lo común.



Así mismo, resaltó que el hombre "ganaba cuatro veces más que ella y le gustaban las saliditas y citas a ese nivel". Fue entonces cuando la chica se vio alcanzada por el dinero, razón por la cual, el hombre en cuestión, le ofreció la "solución de su vida".

(Además: Video: mujer fue al concierto de Feid y encontró a su novio con otra).



"Uno creería que le diría 'no te preocupes, cuando tengas dinero me invitas', pero no. Le dijo 'tranquila, vamos a crear un cuadro de excel en el que iré apuntando todos los gastos que tendremos durante nuestras salidas y tu me vas pagando'", narró la mujer para luego adjuntar pruebas sobre los gastos y tablas que hizo en su momento.

Desde las bebidas, hasta aperitivos (o mecato), hasta salidas a comer y mucho más, al "hombre de sus sueños" no se "les escapaba ni una".



En los comentarios, varios usuarios se burlaron de la situación con frases como "creo que hasta tenían contrato por prestación de servicios" o "que me ayude a organizar mis finanzas personales."

Facebook Twitter Linkedin

En los cometarios, varios usuarios se burlaron de la sitaución. Foto: TikTok: @cestepha17

Hasta el momento, el clip cuenta con más de 10.000 'me gusta'' y 1.400 comentarios.

Más noticias

Javier Ibarreche: la conmovedora historia del latino que brilló en los Oscar

Video: famosa 'tiktoker' se asustó en ruinas de Armero al ver supuesto fantasma

Tiktoker es enviada a prisión por fingir cáncer de páncreas y estafar a personas

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS