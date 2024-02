Expertos de Harvard recomiendan esta hierba ‘mágica’ para reducir el estrés y adelgazar

A lo largo de la historia, el romero ha sido utilizado medicinalmente para aliviar dolores físicos y mentales. Uma Naidoo, una psiquiatra de la Universidad de Harvard y chef profesional recomienda esta hierba por sus efectos antioxidantes y otras propiedades que contribuyen a la pérdida de peso y al control del estrés. Le contamos cómo funciona.

Antes de seguir cualquier dieta “milagrosa”, recuerde acudir con un nutricionista. Para bajar de peso usted debe tener un estilo de vida saludable, seguir una alimentación balanceada y hacer actividad física.

Pérdida de peso



Conocido científicamente como salvia rosmarinus, este arbusto aromático se prepara en té para aprovechar todos sus beneficios. Si usted está buscando adelgazar, el romero contiene polifenoles que pueden ayudar a estimular el metabolismo y promover la quema de grasa.

“El romero es naturalmente rico en ácido carnósico, una sustancia que mantiene los kilos al inhibir la formación de células grasas. También ayuda a los músculos a absorber glucosa, lo que ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre y potencialmente a moderar el hambre”, explica la dietista y nutricionista Karen Ansel para el blog de Patricia Bannan.

“Una taza de té de romero antes de las comidas puede ayudarle a comer menos y controlar mejor sus porciones a lo largo del día. Agregar este pequeño hábito a su rutina podría marcar una gran diferencia con el tiempo”, indica ‘Tea & Coffee’, el blog de ‘The Kent & Sussex Tea and Coffee Company’ una marca distribuidora de más de 1,000 tipos de té y café alrededor del mundo.

El romero tiene efectos antioxidantes que benefician a la salud. Foto: iStock

Reducción de estrés



Un estudio publicado en ‘Journal of the American College of Nutrition’ encontró que el té de romero tiene propiedades que pueden ayudar en el tratamiento de la ansiedad y la depresión. Concluyó que este tipo de té muestra efectos antidepresivos y ansiolíticos que pueden ayudar a las personas.

Según la dietista Lauren Panoff para ‘Healthline’, “consumir e inhalar compuestos del romero reduce la ansiedad, mejora el estado de ánimo y mejora la concentración y la memoria. Tanto oler como beber té de romero pueden ofrecer estos beneficios”.

Preparación del té



Hierva una taza de agua.

Coloque cinco gramos de hojas secas de romero en el agua caliente.

Tape el recipiente y deje que se infusione durante tres a cinco minutos.

Cuele el agua.

Sírvalo y consúmalo cuando esté tibio.

También puede emplear esta hierba para sazonar sus comidas, preparar aceite de romero para el pelo o para usar en un difusor.

Contraindicaciones



Recuerde no excederse en su consumo. De acuerdo con ‘Medical News Today’, tomar esta hierba en grandes cantidades puede provocar edema pulmonar, vómito, coma y espasmos.

“Altas dosis de romero pueden provocar un aborto espontáneo; por lo tanto, no es aconsejable que las mujeres embarazadas tomen ningún suplemento de esta planta”, explica el portal médico.

Además, se debe moderar el consumo de esta hierba, ya que actúa como diurético e incrementa el riesgo de deshidratación.

Como indica la página web del sistema de salud de Monte Sinaí, las personas con presión arterial alta, úlceras, enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa tampoco deben tomar romero.

Según Mayo Clinic, “los suplementos de hierbas pueden interactuar con los medicamentos que se usan para tratar problemas cardíacos y de los vasos sanguíneos, como la presión arterial alta y la insuficiencia cardíaca. Algunas de estas interacciones con medicamentos pueden ser riesgosas”.

Si está considerando usar cualquier suplemento a base de hierbas como tratamiento para bajar de peso o reducción del estrés primero hable con su médico. Recuerde no automedicarse y, ante cualquier síntoma anormal, visite un centro de salud cercano.

SOFÍA ARIAS MARTÍNEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO