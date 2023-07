En la búsqueda constante por mantener una higiene adecuada y saludable, surgen preguntas sobre los métodos de baño más eficientes y seguros.



Recientemente, un farmacéutico y usuario de TikTok llamado Álvaro Fernández, ha hecho algunos comentarios sobre la controversia entre bañarse con esponja o a mano y sus posibles riesgos para la salud.

No existe un momento específico más apropiado para ducharse, pero sí hay una forma más recomendable de llevar a cabo este ritual.



Algunas personas optan por usar un estropajo durante su ducha diaria para distribuir el jabón por el cuerpo y masajear la piel, mientras que otras prefieren aplicar el jabón directamente en las manos sin utilizar dicho accesorio. Pero, ¿cuál de estas opciones es mejor?.

El farmacéutico mencionado anteriormente, asegura que ducharse sin esponja es más conveniente y expresa lo siguiente:



"Con la esponja realizas demasiada fricción y esto desgasta más la piel por el exceso de erosión, eliminando más células de las que toca. Además la esponja se queda húmeda y con buena temperatura y tu le añades células muertas por lo que estas son las condiciones perfectas para que nazcan las bacterias".

Además, señala que al utilizar estropajo se acumularían muchos gérmenes, por lo que considera que es más conveniente evitar usarlo y poder prevenir una posible infección, razones por la cual considera que es mejor utilizar la mano que la esponja.

¿Qué dicen otros expertos?

Según la Academia Española de Dermatología y Venearología (AEDV), la mano es mejor que la esponja. El motivo es que la fricción puede erosionar la piel y desprotegerla, razón por la que es mejor prescindir del uso de dicho accesorio.

Por otra parte, expertos dermatólogos dicen que el uso de estropajos o cepillos exfoliantes puede causar irritación en la piel y aumentar el riesgo de infecciones cutáneas, ya que pueden convertirse en lugares propicios para la proliferación de bacterias.

La elección entre usar un estropajo o aplicar el jabón directamente con las manos, depende de las preferencias y necesidades individuales de cada persona. Foto: iStock

Dicha advertencia es especialmente relevante para personas con piel sensible o aquellos que tienen predisposición a infecciones cutáneas. Para quienes no tienen estas condiciones, usar estropajos está bien, pero debe tener en cuenta que no es la opción más higiénica, según los dermatólogos.

Finalmente, es importante destacar que no hay una forma única y universalmente mejor de ducharse. Pero, si se considera fundamental elegir el método que mejor se adapte a la sensibilidad de la piel de cada individuo y sus preferencias personales.



Lo más importante es mantener una buena higiene y cuidar adecuadamente la piel durante la ducha para preservar la salud y el bienestar general.

El Tiempo En Vivo: Conozca cómo cuidar la piel en el adulto



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

