¿En algún momento se ha preguntado qué hacen las demás personas a su alrededor cuando se da la vuelta y se aleja? Pues hay dos posibilidades: o lo observan mientras se va o siguen haciendo lo suyo sin prestar atención.

Sin embargo, con el fin de resolver la duda, una usuaria de TikTok llamada @store_girl decidió poner su teléfono móvil grabando en el bolsillo trasero de sus pantalones y fue así como pudo descubrir la manera en la que se comportan las personas a su alrededor cuando ella está de espaldas.

Después de colocar el móvil en el bolsillo de atrás del pantalón, la joven entra a un almacén y empieza su recorrido por toda la planta. Luego verifica la grabación de su teléfono para descubrir qué estaban haciendo los demás mientras ella estaba de espaldas.

La mujer muestra en el video lo que su teléfono ha captado después de colocarlo en el bolsillo trasero. "He puesto mi teléfono en el bolsillo de atrás y mira qué he visto", dice, y muestra cómo todos los hombres que se encontraban el el lugar le miraban fijamente la cola, sin importar su edad.

Luego de ser compartido el video, los internautas no dudaron en reaccionar ante el experimento realizado por la mujer y dejaron sus comentarios.

"¿Cuál es el problema que les llame la atención el celular?", "Repita el mismo experimento 20 años después. Obtendrá un resultado diferente", "Soy una chica heterosexual y miraría", "¿Por qué no he pensado en esto antes?", "No veas nada malo y todos hacen lo que quieres de todos modos", "Giro de la trama: todo el mundo está admirando el teléfono", fueron algunos de los comentarios hechos por los usuarios.

El video compartido en la red social de TikTok ya suma un total de más de un millón de reproducciones y más de dos mil comentarios, ocasionando así todo tipo de reacciones en los internautas.

¿Cómo crear un video viral en TikTok?



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

