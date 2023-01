Emily Daniela Munera Vélez, que fue una de las integrantes del equipo de los amazónicos en el reality del canal Caracol más visto por los colombianos: 'Desafío: The Box', tiene preocupados a sus seguidores de Instagram al reportar que sufrió un accidente de tránsito.

Sus heridas, al parecer, son de suma gravedad; ya que iba de parrillera en una moto por la vías de Mocoa, Putumayo, cuando sucedió el siniestro.

Según reveló el programa especializado en entretenimiento 'La Red', la joven de 23 años fue ingresada a urgencias en Puerto Asís luego del choque, que habría sido causado por la contraparte, que no habría tenido las luces reglamentarias encendidas.

"Iba en la moto y venía otra de frente, pero no tenía las luces encendidas. Solo me acuerdo que chocamos, grité y no me acuerdo de nada más hasta que llegué al hospital", narró lo sucedido en redes.

No solo tiene fracturas en su rostro, también padece una inflamación en el cerebro causada por el accidente. Los doctores descartaron un derrame cerebral y por el momento están a la espera de que baje la inflamación para ingresarla a cirugía.

En sus redes sociales, Emily pidió a sus seguidores que oren por ella y por la intervención quirúrgica a la que se enfrenta, asegurando que sus palabras de aliento le darán fuerza para continuar con este duro proceso que deberá atravesar.

