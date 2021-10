Exparticipante del 'Desafío' cuenta cómo vivió desplome del edificio Space

El 13 de octubre de 2013, la torre 6 de la unidad residencial Space, ubicada en el exclusivo sector El Poblado, en Medellín, se desplomó. Tin Castro, exparticipante del 'Desafío' y campeón mundial de BMX en 2004, fue una de las personas que se encontraban viviendo en la edificación.



(Lea también: Hijo de 'culebro' Casanova habla de todo lo que pasó en funeral de su padre).

Castro, desde el lote en donde ocurrió el accidente, contó cómo vivió este angustioso momento, en el que perdió gran parte de sus posesiones, al igual que otras 200 familias.



"Yo en este lote tenía mi primera casa, el apartamento que siempre había soñado, en el que había invertido todo lo que había ganado con el deporte (...) Yo lo compré en el 2010, básicamente llevaba tres años viviendo en él (...) un apartamento hecho con mucho amor y mucho sacrificio", dijo, en entrevista con 'La Red'.



El deportista retirado mencionó que, un día mientras estaba dormido, sintió que el edificio "empezó a temblar" y se escuchó un fuerte ruido afuera. Cuando salió al balcón, vio un camión "descargando unas cajas en el parqueadero".



(Lea también: 'Yo soy Betty, la fea': datos curiosos que quizás no sabía de la telenovela).



El fin de semana siguiente, se reportaron fallas estructurales en la edificación. Según el relato de Castro, la constructora afirmó que "no pasaba nada" y que iban a controlar el problema, pero lastimosamente eso no sucedió.



El día de la tragedia, el exdeportista salió unos minutos y dejó en su apartamento a un amigo que venía de Bogotá. De repente, él lo llamó desesperado,llorando y le dijo: "Esto se cayó, se cayó, no se ve nada".

Castro relató que en el incidente murieron 10 personas, que "es lo más grave y no se puede recuperar".



(De interés: MasterChef: Esto cuesta comer en el restaurante de Christopher Carpentier).



Para él, lo sucedido fue un error de la constructora, la cual quedó en bancarrota y "ya no tenía con qué responder. Entonces el lote nos lo adjudicaron, a los propietarios (...) unos quedamos con el 0.5, otros con el 0.8, otros con el 1 por ciento", añadió.



Después de la tragedia, Castro vivió un año "muy duro, económica y mentalmente".



Ahora, 8 años después, el deportista retirado le hace un llamado a la empresa de Registros de Instrumentos Públicos de Medellín, así como a la alcaldía de la ciudad antioqueña, la cual es dueña del 24 por ciento del lote, para que registren el espacio.



"Nosotros no pedimos que nos paguen, porque ya no hay nadie quien nos pague. Pero que sí nos registren el lote para nosotros salir a venderlo porque el lote no tiene ningún problema. (...) El suelo está perfecto para construir lo que queramos", aseguró, para terminar su relato.

ELTIEMPO.COM

Lea más noticias

- Video: intentó robar una tienda y fue reducido a puñetazos por empleados



- Yeferson Cossio le regaló enorme camioneta traída desde Dubái a su hermana



- ¿Cómo pasó? Tragedia insólita: perro cayó de edificio y 'mató' 3 personas