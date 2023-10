Adrián Parada, exparticipante de MasterChef, encontró el amor a través de Tinder

Uno de los exparticipantes que más se destacó en la última temporada de MasterChef fue Adrián Parada, un comediante, músico y presentador, que ha logrado obtener un premio India Catalina bajo la categoría de ‘Mejor programa de humor’.



(Lea también: Murió el músico Ricardo Iorio, líder de Hermética y Almafuerte: esto se sabe).



Aunque ha participado en diferentes producciones de RCN, Caracol, Señal Colombia y Teleantioquia, se enfoca principalmente en sus monólogos de comedia, por lo que continuamente realiza ‘Stand Up Comedy’, junto a Frank Martínez y Mauricio Arias.

Antes de que el antioqueño saliera de MasterChef, contó diversas anécdotas sobre su relación, pero poco se sabía de ella, quien es una comunicadora social y periodista, se trata de Juliana Castrillón Mazo.



(Siga leyendo: La reacción de Diomedes Díaz cuando le dijeron que Jorge Oñate era mejor cantante).

¿Cómo se conocieron?

El actor habló recientemente en una entrevista para Bravíssimo y reveló que él y Juliana Castrillón llevan 8 años juntos. Su búsqueda en el amor dio frutos, puesto que, luego de crearse una cuenta en una aplicación de citas, logró conocerla: “Agradezco a la vida y a Tinder”, expresó.



(De interés: La película que reunió a Brad Pitt, Sandra Bullock, Channing Tatum y Daniel Radcliffe).



Por medio de esa plataforma fue que comenzaron a hablar, pero al parecer no eran muy constantes sus charlas, por lo que un día tomó valentía y le dijo: “Bueno, nos vemos o qué. Hágale pues, vamos a vernos”, relató el comediante.



Tras esto, decidieron que su primera cita sería en un café, que queda ubicado en Envigado, Antioquia, luego de comer y tomarse su bebida caliente intercambiaron una que otra risa. Antes de irse, Adrián Prada le dijo a su cita: “Yo invito”, resaltando que lo hacía por ser “caballero”.



Sin embargo, pasó un momento de vergüenza al buscar determinadamente en sus bolsillos su billetera, y para su mala suerte no la había llevado: “Se me quedó la billetera, muchachos, habíamos pedido vino. Y ella dijo: ‘No, está bien, yo pago, no hay problema’”.



Y cada uno se fue para su casa, pero ahora Juliana Castrillón tenía un problema, había dejado sus llaves dentro de su casa, por lo que según el músico, ella le escribió contándole de su inconveniente, a lo cual él respondió: “Pues si quieres, ven y amaneces en la casa”, y el resto es historia.

Adrián Parada nos habla de cómo llego a la final de 'Máster chef celebrity'

Más noticias en EL TIEMPO

Corte Constitucional falla a favor de Mancuso y podría quedar libre si regresa al país



Pasaportes: ¿entrega se afecta por la inminente demanda de Thomas Greg a Cancillería?



La 'parálisis' que tiene a 31 países sin embajador estadounidense, entre ellos Colombia



LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO