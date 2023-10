Tras filtración de video íntimo, ex MasterChef contrató a 'Chicas de la limonada'

Por medio de las redes sociales dos mujeres de la Costa Caribe se viralizaron al vender limonada de una forma particular en el barrio Simón Bolívar de Barranquilla; sin embargo, lo que llamó la atención de sus clientes no fue el producto ofrecido.



Según los videos de estas jóvenes, ellas se dieron cuenta que al vestir con licras sus ventas aumentaron, por lo que decidieron hacerlo de manera diaria y también promocionar sus productos en TikTok.



En días anteriores se conoció que a Andrea Pérez, una de las jóvenes que vende este producto, le filtraron un video íntimo que se convirtió en tendencia en las redes sociales.



Respecto a esto, ella decidió hacer un video en respuesta y dijo que el contenido del contenido explícito había sido grabado cuando ella era menor de edad y que, de la misma manera, alguien la amenazó para hacerlo y la chantajeó con publicarlo.



Exparticipante de MasterChef contrató a 'Las chicas de la limonada'

Luego de tomar mucha relevancia en las redes sociales, Luigi Barreto, un participante de MasterChef en 2016, decidió contratarlas para realizar una publicidad para su negocio en Barraquilla.



El restaurante se llama Burger Quilla y creó un producto especial para que estas mujeres lo promocionaran, con el nombre 'Las bichotas' se logró crear una pieza publicitaria de la hamburguesa.



“Qué esperas para venir por tu ‘Bichota’. La limonada está lista”, se lee en la publicación del negocio donde aparecen las dos jóvenes emprendedoras:

