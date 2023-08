A principios del 2023, la exparticipante de la segunda versión de 'MasterChef Celebrity', Mariana Mesa, anunció a través de sus redes sociales que padecía cáncer de seno.



Con un mensaje de esperanza, les contó a sus seguidores que emprendería un nuevo camino y que estaría dispuesta a recibir y afrontar con afecto su diagnóstico.

"Yo quería contarles que hace unos días recibí una noticia, un poco impactante, de un diagnóstico de cáncer de seno el cual recibo con todo el amor del mundo, con toda la humildad, con todo el deseo de salir adelante y dispuesta a recibir a este ‘maestro’ que llega a mi vida”, expresó Mesa en el video, en su momento.



Así mismo, reafirmó en la descripción que este padecimiento no es un momento de oscuridad en su vida “por el contrario, estoy empezando a ver la luz por primera vez. Solo he recibido bendiciones y señales de que todo está bien y todo estará bien”.

Después de su declaración, la extenista ha documentado en su cuenta de Instagram todo su proceso con la enfermedad, tras haber iniciado su tratamiento.



A días de compartir la noticia con sus fanáticos, empezó sus quimioterapias. Con un emotivo mensaje, la deportista afirmó aceptar el procedimiento con afecto y concentrar toda su fe en el efecto del medicamento.



"Mi cuerpo recibe con amor y bendice cada medicamento que entra a mi cuerpo para ayudar a sanarme y permite que ellos hagan su trabajo. Continúo minuto a minuto agradeciendo a este maestro que llegó para enseñarme sobre el amor propio, la aceptación, la empatía y la humildad", escribió en el 'post'.

Esta luchadora ha dejado en claro a través de sus publicaciones que el ser reflexiva y espiritual, le han ayudado a sobrevellevar el cáncer.



Tanto en sus fotos como en sus videos, la risaraldense manifiesta su conexión con su cuerpo, sus sentimientos y sus creencias como herramientas que le han permitido afrontar el padecimiento.



De hecho, además del tratamiento oncológico, la finalista de 'MasterChef Celebity 2020' asiste a terapias con Sara Trujillo, una coach en sanación emocional con quién comparte su proceso.



"Un medicamento es un efecto químico en el cuerpo, pero la intención que le das bendiciéndolo con tu emoción, tus pensamientos, tu energía y vibración, es lo que te acerca a la sanación", expresa en una publicación.

