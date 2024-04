Exparticipante de 'La casa de los famosos' aclaró si siguen un libreto en el ‘reality’

La casa de los famosos’ en su versión colombiana, es uno de los formatos más vistos en este momento en televisión; allí, se han reunido celebridades para convivir durante cuatro meses, algo que ya está generando varias polémicas entre ellos. De acuerdo con las cifras expuestas por ‘Kantar Ibope Media’, ‘’ en su versión colombiana, es uno de los formatos más vistos en este momento en televisión; allí, se han reunido, algo que ya está generando varias polémicas entre ellos.

El ‘reality’ se encuentra en una de sus semanas más tensas, luego de que ‘El jefe’ revelara en video algunas de las declaraciones controversiales que los participantes han hecho sobre alguno de sus compañeros.

Todo indica que las enemistades entre varios de los concursantes serán más fuertes, tras conocer lo que se ha dicho a sus espaldas.

¿‘La casa de los famosos’ es libreteado?

Sobre cada evento que se vive en ‘La casa de los famosos Colombia’, varios internautas aprovecharon que la actriz Isabella Sierra activó la caja de preguntas a través de las historias de su perfil de Instagram, para preguntarle si el programa tiene guion.

“¡NO! Ojalá tuviera guion. No, ‘La casa de los famosos’ no tiene guion, gente. Hasta lo que yo sé, lo que yo viví porque estuve en esa casa, no”, dijo la joven, de 18 años.

Y agregó: “Todo lo que se pasa ahí es lo que sentimos, lo que queremos hacer, lo que nosotros queremos comportarnos, pensar, hablar, decir. Pero algo que ustedes no han entendido es que es un ‘reality show’; estamos encerrados 20 personas que no se conocen, totalmente diferentes, que no tienen celulares, sin ver el mundo exterior, solo compartiendo. Uno no actúa de una manera tan racional a veces y siempre pasa, pero eso es lo que mucha gente no ha entendido”.

Cabe mencionar que, Isabella Sierra ganó reconocimiento gracias a su participación en producciones como ‘Narcos’, ‘Cocaine godmother’ y ‘La reina del sur’. Igualmente, su talento para el baile lo comparte contantemente en redes sociales.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

