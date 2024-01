Exparticipante de 'El Desafío' denuncia mal procedimiento en sus prótesis mamarias

En medio de una entrevista con 'La red', la exparticipante de 'El Desafío' denunció que fue víctima de una mala praxis, ya que luego de ponerse implantes en sus senos, ha tenido percances de salud.



Según el testimonio de Daniela Taborda, el cirujano plástico la operó cuando tenía 19 años: "Llegué con una persona que me estaba brindando confianza, decía ser de la asociación brasilera de cirujanos plásticos".



Daniela Taborda, asegura que hace un mes viene sintiendo incomodidad en el seno, tengo como un seno averiado”.



De la misma manera aseguró que, como persona que realizó una transición, los senos son importantes: "Para una mujer que está en transición es algo muy valioso, porque es esa seguridad que nos da para sentirnos más femeninas”, dijo a 'La red'.



Ahora, Taborda no sabe si tendrá que realizarse una explantación definitiva o podrá volverse a realizar una nueva cirugía que le permita un cambio de implantes mamarios.



Según la investigación que hizo, la personas que realizó la cirugía no era un médico cirujano sino uno general: "No sé si me metieron senos usados, o las prótesis eran de una muerta, porque ese médico, que se hacía pasar por cirujano plástico".



Incluso, la mujer aseguró que en su investigación vio que este médico tenía más de 25 demandas por malos procedimientos” y no sabe cómo volver a tener la seguridad que tenía antes.



Para finalizar su testimonio en 'La red' la exparticipante de 'El Desafío', hizo un llamado de atención a las mujeres para que revisen bien el historial de las clínicas y médicos que hacen los procedimientos.



A través de sus historias de Instagram Daniela Taborda agradeció a las personas que la han acompañado en este proceso y le han enviado apoyo luego de su entrevista.



Adicional a esto dejó un compilado de noticias en los que se ve al médico Ignacio Soler, quien habría realizado el procedimiento y quien fue enviado a prisión domiciliaria en 2020 por la muerte de Karen Daniela Rodríguez Cárdenas y Laura Jimena Mantilla Leal.

