El creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, suele generar polémicas por los comentarios que dice y por algunas de sus acciones. El joven de 23 años, durante su carrera en las redes sociales, ha tenido que enfrentarse a varios detractores, sin embargo, en las últimas apareció uno que llamó la atención, pues es el exnovio de su madre quien ha hecho duros comentarios sobre el influencer.

A través de la cuenta de Instagram @el_novedoso_ punto_1 el padrastro del joven lo acusó de separarlo de su madre, pues según él ya no se aguantaba los comentarios que ‘La Liendra’ le hacía.



“Lo único que le pido a Dios es que este pague por todo lo que me hizo, pues hasta me tocó dejar la mujer porque no aguanté más la burla de este. Y todo lo que habla de mí sin ser cierto. Gracias a Dios nunca golpeé a la mamá, ni la humillé, como este lo dijo hasta en el programa ‘Día a Día’”, señaló.



(Lea también: Así le fue a ‘La Liendra’ con su partido de ‘Fútbol Stars’ lleno de famosos).



Asimismo, agregó: “Ahora descubrí que tenía un enemigo oculto, pues llegaba a decirme que la buena y todo lambón después de estar difamando de mi persona y hablando lo que no era”.

El hombre aseguró que después de revelar esa información temía por su vida. Foto: Instagram @rechismes

En su publicación, el hombre también dio a entender que ‘La Liendra’ había engañado a sus seguidores para ganar más dinero y fama, pero no dio más detalles sobre esa situación.



(No deje de leer: Brutal batalla campal en partido organizado por La liendra en Bucaramanga).



“Me pregunto qué pasaría si tus seguidores se enteran de que los engañaste para conseguir fama y dinero. Veo que quitó la opción de comentarios de las publicaciones por mis comentarios, pues teme que yo diga mi verdad y yo después de esta historia temo por mi vida, pero estoy con Dios y que sea lo que Dios quiera. Qué tristeza me da tener que haber lidiado con este bocón”, concluyó.



Por el momento, el joven influencer no ha hecho comentarios al respecto, ni ha reaccionado a los comentarios de la expareja de su madre.

'La Liendra' reveló cómo filtraron el video íntimo con su novia en redes sociales

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

