La impactante experiencia del exorcista Gabriele Amorth

Gabriele Amorth fue para muchos 'el exorcista más famoso del mundo''. Quien murió en septiembre de 2016 y reveló varias historias de exorcismos que él mismo realizó, y que aún hoy impactan tanto a creyentes como a escépticos.



El sacerdote, que falleció a sus 91 años, a lo largo de su vida llegó a realizar unos 70.000 exorcismos, según 'ACI Prensa'.



Nacido en 1925, se ordenó como sacerdote en 1951 y fue nombrado exorcista desde 1985. Tuvo más de 30 años de experiencia en este campo, lo que le mereció el respeto y la admiración entre los demás miembros de la Iglesia Católica.



Amorth también fue líder y modelo a seguir entre los sacerdotes. En 1990 fundó la Asociación Internacional de Exorcistas, organización que presidió hasta el año 2000.



Publicó también varias obras como: ‘Narraciones de un exorcista’ (1993), ‘Un exorcista cuenta su historia’ (1999), ‘Un exorcista: Más historias’ (2002), ‘Exorcismo y psiquiatría’ (2002), y ‘Memorias de un exorcista’ (2010).



En el libro ‘El último exorcista’, cuenta además que él mismo tuvo una conversación con Satanás, quien tenía poseída a una persona. Allí revela puntualmente toda la conversación:



Amorth: “¿Cuáles son las virtudes de Nuestra Señora que más te encoleriza?”

Satanás: “Ella me enfurece porque es la más humilde de todas las criaturas y porque yo soy el más orgulloso. Porque ella es la más pura de todas las criaturas y yo no. Porque ella es la más obediente a Dios y yo soy el más rebelde”.



Describe Amorth en su texto.



Biblia y cruz católica. Foto: iStock

Su libro ‘Dios es más bello que el diablo’, publicado en 2015, fue el texto considerado como “su testamento espiritual”. Está escrito a partir de una entrevista que le hizo el sacerdote y autor Angelo De Simone.



En el libro, asegura que “cualquiera podría pensar que es necesario el mal para que el bien sea exaltado; así como la mentira para que la verdad sea enaltecida. Pero el bien y Dios mismo no necesitan de las tinieblas para demostrar que son luz”.



En entrevistas, Amorth explicó la manera cómo solía comenzar un exorcismo. Bendecía a los presentes, colocaba la cruz en frente, la estola sobre la espalda y la mano sobre la cabeza de la persona que iba a exorcizar.



La habitación que tenía destinada, estaba rodeada de imágenes de santos, a quienes consideraba sus “guardaespaldas”.



También comenzaba haciéndole burla al demonio y rezando el Padre Nuestro y el Ave María, seguido de otras oraciones como el Rituale Romanum instaurado por el Papa Paulo V.

El P. Gabrielle Amorth ha sido un gran regalo de Dios!!! El libro habla un exorcista revela muchas verdades entorno de la acción del demonio. Por cierto, si alguien tiene el libro compartan, me gustaría volverlo a leer... — GeraGCH (@Gerardo72200182) August 12, 2021

Comentó que llegaba a hacer hasta cuatro ritos al día. Además, aseguró que “Satanás ataca el Vaticano, que es la roca dura contra él, Satanás ataca todo [...] Tienta con mucha fuerza a quienes tienen gran poder”.



Acerca de los “incidentes sobrenaturales” que le sucedieron durante los exorcismos, habló sobre cómo le llegaron a “escupir objetos que son imposibles de explicar desde un punto de vista biológico, como clavos o cuchillas de afeitar''.



En entrevista con 'Cuarto Milenio', el exorcista comentó: “La razón más fuerte que hace sensible esta presencia es la oposición a lo sagrado, estas personas no rezan, no van a misa, escupen sobre las imágenes sagradas, si son bendecidas se enojan. Comenten otras acciones que no se pueden diagnosticar desde un punto de vista médico”.



En dicha entrevista también cuenta que a estas personas (poseídas) “se les caracteriza una fuerza descomunal y hablan o mantienen conversaciones en lenguas que no conocen”.



Para él, un caso muy “singular” es el de un joven que exorcizaba en la iglesia. En el momento, el muchacho comenzó a levitar tan alto, que se alcanzó a golpear en la cabeza con el techo de la iglesia, y tuvo que seguir con el ritual hasta que volvió a bajar.



“Satanás está siempre activo. Es el tentador desde el principio” #ArchivoACI https://t.co/VFRLe8kfEn — ACI Prensa (@aciprensa) September 16, 2016

“He visto muchos casos en los que el demonio ha tenido el poder de provocar grandes trastornos, pero nunca de provocar la muerte [...] Una muchacha iba a suicidarse, caminó por la línea del tren, se tumbó sobre una curva durante seis horas, los trenes pasaban por su lado, pero nunca sobre ella”, contó también el sacerdote haciendo alusión a cierta protección divina.



Uno de los exorcismos oficiados por el Padre, quedó grabado por la cámara de William Friedhin, creador de la clásica película ‘El Exorcista’. El cineasta aseguró que lo grabó al ser invitado al exorcismo de una mujer llamada Cristina, el noveno que se le practicó a la mujer antes de morir.



En el metraje hay una conversación escalofriante entre el Padre y la dama, en el que muchos consideran el momento crítico del ritual:



-¿Quién eres, cuál es tu nombre? - pregunta el exorcista.



-¡Soy Satanás, ella es mía!



-Dime, en el nombre de Jesús, ¿cómo te llamas?



-¡Nunca!, somos una legión, somos un ejército. No nos vas a lograr sacar.



El documental titulado ‘The Devil and Father Amorth’ (El Diablo y el Padre Amorth) se estrenó en abril de 2018 en Estados Unidos en el género de terror, y se encuentra en la plataforma ‘Netflix’.

