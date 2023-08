En los últimos días, se ha vuelto tendencia la separación de Rosalía y Rauw Alejandro, pues en medio del escándalo se dio a conocer que supuestamente el puertorriqueño le habría sido infiel a la catalana con Valeria Duque, una modelo de Medellín en uno de sus conciertos.

El cantante nacido en Puerto Rico se pronunció sobre el tema y reveló que su separación con Rosalía no había sido culpa de terceros. Por otro lado, la modelo paisa confirmó que sí conoció a Rauw en uno de sus conciertos, pero estuvo poco tiempo con él.



“Yo fui una fan más que lo conoció, me lo presentaron y hablé con él cinco minutos. Luego me fui y no tuve nada más que ver con ellos”, le comentó la modelo a la 'W Radio'.



(No deje de leer: Valeria Duque contrató reconocida firma de abogados: irá a organismos internacionales).



Además, en los últimos días habría asegurado que iba a tomar acciones legales en contra de la persona que difundió la historia del supuesto romance que sostenía con el cantante, pues violó su derecho al buen nombre.

Ahora bien, Duque ha vuelto a ser tendencia en redes, pero esta vez por unos comentarios que le habría hecho su expareja, el cantante y compositor Crissin, en su más reciente publicación, que era un video sobre su rutina de cuidado personal.



Se trata de Christian Camilo Tascón Velasco, quien le dejo comentarios que hicieron sospechar a varias personas de que posiblemente el rumor de la infidelidad sí era verdad, pues escribió: "No tienes respeto", "Todo por un peso", "Porque no te gusta nada de lo que te estás poniendo".



(Le puede interesar: Amigo de Rauw Alejandro confesó por qué la pareja decidió separarse).

Vale la pena resaltar que los comentarios fueron eliminados, pero varias cuentas de chismes del país lograron tomarle fotos.



Hasta el momento, la modelo no ha hecho comentarios al respecto, sin embargo, varios internautas han criticado la actitud que tuvo el cantante con Valeria Duque.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Video: impresionante delgadez de Luis Miguel en regreso a los escenarios, ¿qué se hizo?

Robert Downey Jr. regalará 6 vehículos de su colección personal: así puede participar

'Mi relación con Alina se acabó': Jim Velásquez, entre lágrimas, sobre su relación