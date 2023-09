La reciente aparición pública de Taylor Swift y Travis Kelce juntos, en el partido entre los Kansas City Chiefs y los Chicago Bears, causó curiosidad por parte de los fanáticos. Durante el evento, la intérprete de 'Cruel Summer' celebró las jugadas del deportista y fue vista compartiendo tiempo en el palco de su familia.

Taylor Swift y Travis Kelce, juntos en un partido

Durante el juego, Taylor Swift compartió el palco de la familia Kelce y las jugadas de Travis, quien a menudo miraba en dirección al sitio donde se encontraba la cantante, compartiendo momentos con su madre, Donna.

No solo eso, en redes sociales se viralizó el momento en el que los dos salían juntos de los camerinos tras finalizar el encuentro, lo que avivó aún más los rumores de una relación amorosa entre ambos.

👀| Taylor Swift y Travis Kelce saliendo juntos del estadio después del partidopic.twitter.com/F2WiHkcfDp — 🧡 (@thecclovers) September 25, 2023

Sin embargo, la felicidad aparente se vio ensombrecida por las declaraciones de la expareja de Travis Kelce, Maya BenBerry, quien participó en el reality show 'Catching Kelce'.



BenBerry lanzó una advertencia pública a la artista sobre la falta de lealtad de Kelce, insinuando que podría ser infiel: "Una vez infiel, siempre serás infiel".

Esta fue la advertencia de Maya BenBerry

Maya BenBerry, quien se describe en su cuenta de Instagram como 'coach' de vida y consultora de marketing, expresó su opinión.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la empresaria compartió su respuesta a 'DailyMail' sobre las especulaciones en torno a un romance entre la cantante y Kelce, así como las percepciones sobre la fidelidad del jugador.

La respuesta de Maya BenBerry Foto: Instagram: @mayabenberry

“Sólo puedo hablar sobre mi experiencia con Travis y el nombre que conocí cuando salimos. Taylor parece una chica divertida con un hermoso espíritu, así que le deseo la mejor de las suertes, pero no sería de chicas no advertirle que sea lista. Estoy segura que ella ha perfeccionado la habilidad de ver quién está allí por ella y quién está por usarla. Sólo espero que sea la maestra en esta situación y no la estudiante”, fue la respuesta de Benberry al diario británico.

La estrella de 'reality shows' conoció al deportista en 2016, en medio del programa 'Catching Kelce', en el que 50 mujeres de distintos estados compitieron por el amor del jugador de la NFL. Una vez que terminaron su noviazgo, Kelce se involucró sentimentalmente con la locutora Kayla Nicole y fue acusado por Benberry de infidelidad.

Entre 2017 y 2022, el jugador de fútbol americano salió intermitentemente con Nicole, con quien también enfrentó acusaciones de traición hace algunos años. Frente a esto, dijo en una oportunidad: "Estas son noticias falsas, una mentira y no la razón por la que Kayla y yo rompimos. Lleva todo tu odio a otra parte, por favor".

- EL UNIVERSAL (GDA) EL TIEMPO