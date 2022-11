Aleska Génesis, reconocida modelo venezolana, ha estado en el foco de las críticas de internautas y medios de comunicación por las acusaciones que llegaron en su contra por parte de una de sus exparejas, el presentador y modelo Miguel Mawad, quien aseguró que fue víctima de violencia y agresión por parte de esta mujer.



Ante los hechos, el pasado mes de septiembre se conoció la noticia de que Mawad habría demandado a su expareja y le habría impuesto una orden de alejamiento, la cual también cobijaría a su familia directa, su lugar de trabajo y su círculo social más cercano.



Ahora la historia toma un nuevo capítulo para la modelo, quien en las últimas horas se ha vuelto viral por un video en el que se le ve realizando actos de brujería para atraer a su lado a Nicky Jam, cantante de reguetón, y quien fuese su pareja en el pasado.



“Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se le levante con ella, que no tenga paz, no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir… Su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos”, se escucha decir a la presunta santera, quien le dice que ya lo tenía trabajado con anterioridad.



“Que Nick Rivera Caminero necesite hacerme el amor, que necesite buscarme, que solo tenga ojos para mí, solo piense en mí y en nadie más, que solo se levante el miembro conmigo“, agrega el audiovisual.



La respuesta de Aleska

Ante la oleada de críticas que le llegaron a su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores, la venezolana se defendió y comentó que cada persona es la única responsable de creer y tenerle fe a lo que cada uno considere desde su interior.



"Cada quien es libre de creer en lo que quiera", escribió en sus redes sociales. "Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará para mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas”; expresó Aleska.



"Él (dios) es el único en quien debemos confiar y creer, y evidentemente tuve que pasar por muchos procesos para poder llegar a esta conclusión y , hoy por hoy, ,e aferró más a él que nunca", agregó.



Fue el pasado mes de abril que Nicky Jam confirmó que ya no era pareja de Génesis, aunque luego se les vio juntos en reiteradas ocasiones. No obstante, desde entonces la modelo se ha visto en problemas con su expareja Miguel Mawad, quien presuntamente habría filtrado fotos y videos íntimos de ella.



En otra parte de los clips, la modelo pregunta qué debe hacer para sacar de la vida de Nicky Jam a una exnovia.



"¿Cómo puedo hacer para alejar a Larry de su vida, porque yo creo que si se aleja a Larry de su vida él me va a buscar más rápido?", pregunta la modelo.



Por su parte, la santera le propone preparar "un pote de separación", el cual explica que lleva excremento de perro, de gallo fino, de gato, pimienta, azufre, entre otras cosas.



Nicky Jam, por su parte, tomó el tema con gracia y a través de una historia de Instagram subió un video burlándose de la situación y diciendo: “Yo viendo los mensajes de brujería en el DM. Dios es Todo”.



