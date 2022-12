La modelo venezolana Aleska Génesis ha estado bajo el ojo público, pues en el pasado mes de noviembre en las redes sociales circulaba un video de ella haciéndole, aparentemente, brujería al cantante Nicky Jam, quien había sido su pareja.

Por estos clips la modelo fue víctima de insultos y burlas. En una entrevista con ‘Telemundo’, la mujer confesó que el supuesto “amarre” que le estaba haciendo al estadounidense era parte de una broma que hizo en compañía de dos amigas, quienes la traicionaron publicando las imágenes en internet.



Ahora bien, Aleska volvió a ser tendencia en redes sociales al publicar unas fotografías en las que se evidencia que la modelo está sufriendo de un grave caso de alopecia. Además, explicó que su condición actual se desencadenó a hace tres meses.



En su cuenta oficial de Instagram, Génesis compartió varias fotos en las que se evidencia algunas zonas despobladas en su cabellera. Asimismo, comentó que ha tenido que enfrentar otros problemas de salud, como la ansiedad.

“He tratado de mostrarles mi mejor pose y la mejor cara que puedo (como en estas primeras fotos) pero no puedo negar que he estado muy afectada emocionalmente… He estado pasando por todo este proceso en silencio, sufriendo en silencio”, se lee en la publicación.



La mujer confesó que está sufriendo de insomnios, dolores y estrés emocional. “He recibido terapias de ansiedad y esto comenzó hace 3 meses desde que yo decidí cortar totalmente relación y comunicación con una persona que me hizo daño, me maltrató y violentó durante cinco años y hoy por hoy lo sigue haciendo y no ha tenido nada de compasión conmigo”, escribió.



También, reveló que hace tres meses ha sido víctima de abuso y acoso por parte de la pareja que tuvo antes de Nicky Jam. Incluso confesó que ha tomado acciones legales contra esta persona y solicitó una orden de restricción.



La modelo reveló que hace tres meses ha sido víctima de abuso y acoso por parte de la pareja que tuvo antes de Nicky Jam. Foto: Instagram @aleskagenesis

En sus historias de Instagram, la modelo mostró el doloroso tratamiento al que debe someterse para recuperar su cabello.



“Para los inconscientes que piensan que me rapé el cabello ¡Pues no! Así comenzó a caerse, formándose huecos hasta que se unieron y poco a poco han ido creciendo más”, escribió.



La publicación oficial fue eliminada de las redes sociales de Aleska, sin embargo, las imágenes han sido compartidas por algunas páginas que se dedican a rastrear la vida de los famosos.

