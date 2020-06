Modelo Natalia Barulich dice que su relación con Maluma fue ‘tóxica’

En noviembre de 2019, Maluma y Natalia Barulich pusieron fin a su noviazgo sin dar muchas declaraciones al respecto. El pasado 11 de junio, la modelo de 28 años ofreció una entrevista en la que reveló algunos detalles de su amorío con el cantante colombiano.



Siete meses después de su separación, Barulich participó como invitada en el podcast ‘Evolve’, un programa dirigido por el coach Danny Morel. A lo largo de la grabación, la estrella confesó que no todo fue positivo, pues el noviazgo “no era tan perfecto” como parecía.

Según la artista, luego de hablar con familiares y amigos, se dio cuenta que el amor que compartía con el cantante “era una relación unilateral”, por lo que llegó a sentirse sola y desorientada.



“Significa que yo estaba dando un 100 por ciento y solo estaba recibiendo un 20 por ciento, diría que algunos días obtenía más y eso fue lo que hizo que me quedara. Era cálido, era frío, sentía que estaba viviendo para mi pareja”, explicó Barulich. La modelo también mencionó que aunque luego del rompimiento tuvo días difíciles, sostiene que la ruptura fue la mejor decisión.

“Hubo días en los que me sentía más fuerte que otros, luego me sentía triste, extrañando la relación de alguna manera, pero para mí era muy tóxica”, explicó.



También mencionó que los instantes en los que pensaba en su amorío se daba cuenta de que había idealizado la relación en algunos aspectos, pues "extrañaba la idea que había creado en mi mente, que en realidad no existía".



Por último, la modelo croata-cubana concluyó que a pesar de no arrepentirse del tiempo que compartió junto al colombiano, es consciente de que hubo momentos en los que abandonó su vida personal para estar presente en la de su expareja.

Aunque Maluma no ha hecho comentarios sobre estas declaraciones, cabe destacar que ambas celebridades sostienen una relación cordial, llegando a intercambiar comentarios de afecto en redes sociales.



La pareja se conoció en 2017 durante la grabación del videoclip de ‘Felices los 4’, en el que Barulich era la protagonista. El romance traspasó la pantalla, tanto así que se caracterizaban por mantener un noviazgo sólido que duró dos años.



Durante ese periodo, Barulich incursionó como Dj y participó como telonera en la última gira mundial del cantante de música urbana.



