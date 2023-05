En días pasados la dedicataria de Anuel a Karol G avivó las redes sociales, con su más reciente sencillo 'Mejor que yo' a través de un post en su cuenta de Instagram en la que publicó un fragmento de la canción con un mensaje "Te la dedico bebé" y etiquetando a la artista.



Sin embargo, ella no fue la única que recibió los comentarios de manera directa, pues el puerto riqueño también le hizo algunos guiños a Feid, del que se rumora es el nuevo romance de la 'Bichota'.

A finales de abril, en pleno concierto y mientras interpretaba otro de sus nuevos éxitos 'Más rica que ayer', el reguetonero no dudo en cambiar la letra de la canción al mencionar al 'Ferxxo' en su show.



"Dice que esto queda entre nosotros, muchos corazones rotos, (toma una pausa) será que Feid la dejó". Luego de esto, la audiencia empieza a gritar y a chiflar ante el verso de Anuel.

Anuel cambia letra de su canción y menciona a Feid en su último concierto “Será que Feid la dejó” en relación a Karol pic.twitter.com/mCEOk5fT0G — carloxx iván (@itscarlosivan) April 30, 2023

No obstante, parece que el boricua no es el único que está mandando indirectas de manera pública, pues recientemente Nicol Betancourt, la exnovia del autor de ‘Borraxxa' , subió a su cuenta de TikTok un video en el que aparece en un balcón mientras se escucha de fondo la última canción de Anuel , 'Mi EXXX'.



Si bien, el clip es bastante corto, se alcanza a escuchar el fragmento que la modelo paisa tararea y donde refiere que aunque sean expareja pueden estar de nuevo:



"Aunque tú y yo somos ex, no tengo problema en comerte otra vez. Ya tenemos confianza tú me llamas bebé", dice la estrofa.



Pese a que la empresaria eliminó el video de su cuenta oficial, la usuaria @ana__rios_ logró re postear el mismo, donde los comentarios no se hicieron esperar por parte de algunos internautas: "Ay no, ojalá no sea como Yailin", "Que se junte con Anuel, ya que está tan desesperada" y "Otra que factura con la tusa",fueron las opiniones más destacados.

Para algunos seguidores esperanzados en la confirmación de un posible noviazgo entre Karol G y Feid, la publicación que ya cuenta con más de 515 mil reproducciones, puede ser un guiño por parte de Betancourt hacia la artista de 'Mañana será más bonito'.

