Egan intervino en discusión de su exnovia con periodista Mario Sabato

Durante la etapa 16 del Tour de Francia, Xiomy Guerrero, exnovia de Egan Bernal, comentó en su Twitter que prefería las narraciones de la periodista deportiva Georgina Ruíz Sandoval, conocida como ‘Goga’, a las del periodista argentino de ESPN, Mario Sabato.



Sabato no demoró en responderle a Guerrero, reclamando que respetaba sus gustos pero que no era necesario "descalificar" su trabajo.



(Siga leyendo: Los ciclistas del Tour de Francia mejor pagados del 2020).

"Prendí el TV para ver el Tour y por error estaba en otro canal, solo escuchaba gritos y algo de un humo verde. Gracias a Dios existe ‘Goga'", manifestó Guerrero.



El periodista expresó a sus seguidores que consideraba "una lástima" que se compartieran mensajes como el que Guerrero publicó en su cuenta. Sin embargo, dijo que ella estaba en la libertad de expresar sus gustos.



"Somos libres de decir lo que cada uno quiera, pero no hacía falta descalificar mi trabajo", señaló el periodista argentino en la publicación.

Estimada Xiomara: somos libres de decir lo que cada uno quiera, pero no hacía falta descalificar mi trabajo. Lo hago con mucho cariño y tengo dos eminencias al lado que aportan mucho más que gritos y humo verde. Una lástima este tipo de mensajes. https://t.co/YZ2zWS9g1m — Mario Sabato (@mario_sabato) September 15, 2020

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



Tras el cruce de mensajes Egan Bernal respondió al comentario de Sabato, exigiendo que se respetaran las opiniones de Guerrero.



"Si somos libres de decir lo que cada uno quiera…. pues déjala, simplemente le gusta como narra ‘Goga’, que al igual que tú es una gran profesional", escribió el integrante del equipo INEOS.



(Lea también: Análisis: El desplome de Egan Bernal en el Tour).

Estimado Mario: Si somos libres de decir lo que cada uno quiera.... pues déjala, simplemente le gusta como narra @BiciGoga que al igual que tú, es una gran profesional. No lo tomes personal. Saludos!! https://t.co/uKQyVMJXaH — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) September 15, 2020

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



Igualmente, Guerrero le replicó al periodista que su intención nunca fue ofenderlo y que por este motivo borró el mensaje por el cual se generó la discusión. Además, aclaró que nunca desmeritó su labor.



"Nunca descalifiqué tu trabajo, de hecho borre el tuit porque sentí ofenderte con mi comentario, pero la verdad prendí el tv y escuché gritar lo del humo verde y otras cosas que no entendí", señaló.

Querido @mario_sabato nunca descalifiqué tu trabajo, de hecho borre el tweet porque sentí ofenderte con mi comentario, pero la verdad prendí el tv y escuché gritar lo del humo verde y otras cosas que no entendí.

Y eso fue lo que dije ✌🏽

Así que preferí ir a escuchar a @BiciGoga https://t.co/BfZJoZ2A8E — Xiomy Guerrero (@XiomyGuerrero4) September 15, 2020

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



En marzo del 2020, Guerrero confirmó el fin de su relación con Egan Bernal en una entrevista con el programa colombiano 'La Red'.



"Soy la exnovia, se los digo en primicia. Terminamos hace mes y medio", sin embargo, agregó que aún se tenían mucho aprecio y mantenían una relación cercana de amistad.



(Además: Fernando Gaviria ganó el Giro de la Toscana).



"Hay demasiado cariño, somos muy amigos, seguimos trabajando juntos y sé que nos va a ir muy bien en la vida".



Por otro lado, los seguidores de Egan comenzaron a sospechar que el ciclista podría tener una nueva relación, pues a finales de agosto de este año, los internautas notaron que él y otra usuaria se respondían varios mensajes en Instagram.



"Un café antes del Tour", escribió Bernal en una fotografía que publicó. "No sé, dime tú", respondió la usuaria identificada como 'Mafemotas' y seguidamente el ciclista replicó: "El desayuno quiere su café".



(Le recomendamos: Vea las duras subidas de la etapa de este martes en el Tour de Francia).



Estos comentarios recibieron varios 'me gusta' por parte de los usuarios, sin embargo, Egan no hizo referencia al tema y no se ha confirmado que el deportista tenga alguna relación sentimental por el momento.



Tendencias EL TIEMPO.