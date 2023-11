'Me la van a pagar': vecinos de  exmilitar agresivo en Facatativá denuncian amenazas

El pasado 20 de noviembre se conoció por medio de una gravación de cámaras de vigilancia un indignante hecho en el que un exmilitar se acercó a la portería del conjunto Heliconias de Facatativá a agredir al personal de vigilancia.



Luego de que el video se viralizara en las redes sociales, la comunidad reaccionó destruyendo varias de las pertenencias de John Leo Rocha y expulsándolo del conjunto.



(Además: Video: así quedó el carro de exmilitar que agredía vecinos en conjunto de Facatativá).

Luego de esto, comenzaron a circular audios en los que Rocha amenaza nuevamente a sus vecinos, esta vez, por expulsarlo del conjunto residencial y dañar dos de sus vehículos.



"¿Por qué no se metieron al apartamento? ¿Hijuep... ¿Por qué no se metieron? Porque sabían que lo que les corría pierna arriba, hijo de ..., era la de candela, ¿cierto?", se le escucha decir a Rocha.



(Siga leyendo: Este es el video por el que los vecinos destruyeron los bienes del exmilitar agresivo).

🔴 ATENCIÓN. Se conocieron en audios de WhatsApp amenazas de muerte que jhon Leonardo Rocha el ex militar, perteneciente a la reserva activa que apoya a los partidos de la oposición, envío a vecinos que presionaron su salida del conjunto residencial por violento con residentes https://t.co/cYPMdhTPA0 pic.twitter.com/ZSTVLg91F5 — 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝘈 𝘝𝘖𝘊𝘌𝘚 (@ruidiaz_ddhh) November 22, 2023

Posteriormente, dice: "¿Por qué no ingresaron, papi? ¿Por qué no ingresaron? ¿Por qué no ingresaron doble hijuep... al apartamento allá? Los estaba esperando era con candela, hijuep...".



Ahora, la comunidad en Facatativá teme por su seguridad, pues, si este hombre queda en libertad, podría tomar represalias.



(Además: Exclusivo: habla el exmilitar al que los vecinos expulsaron de su apartamento).

Luego de ser trasladado al búnker de la Fiscalía, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO pudo contactar al militar y tener sus declaraciones frente a lo ocurrido el 20 de noviembre.



"Me trajeron para acá después de hacerme una valoración médica y me detuvieron. Ya sé quiénes fueron los que me sacaron a mí y a mi familia. Yo no voy a actuar por la ley, porque la ley no actúa, algún día saldré de aquí y me las van a pagar, no me importa quedar preso", indicó a este diario.



(Siga leyendo: Exmilitar que agredió a vigilante en Facatativá había tenido más líos en el pasado).

Facebook Twitter Linkedin

Carro de exmilitar en Facatativá Foto: Redes Sociales

"Lo que hicieron fue una bajeza y aprovecharon que me vieron con mi arma para que los policías que me sacaron me requisaran. Yo tenía algunas armas, algunas con salvoconducto. Teníamos dos revólveres, uno corto, una pistola Browning y un fusil de asalto", finalizó.

Más noticias:

Agencia de viajes falsa estafó a 38 familias de Soacha con viaje ficticio a Cartagena

Pilas: en estos casos usted puede descontarle plata del arriendo al dueño de la casa

Kimberly Reyes contó el incómodo momento que vivió con un hombre en su viaje a España