David Charle Grusch, un exfuncionario de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA), ha proporcionado al inspector general de la misión y al congreso general pruebas circunstanciales sobre supuestos programas encubiertos por parte del gobierno de Estados Unidos. Según él, poseen naves intactas de ovnis.

En diálogo con el medio de comunicación 'News Nation', Grush reveló que se han recuperado fragmentos parciales de vehículos intactos de objetos no identificados durante décadas.

"Los objetos recuperados son de origen exótico y de inteligencia no humana, según las pruebas morfológicas de los vehículos, el análisis de los materiales y la posesión de arreglos atómicos que me han compartido", reveló el exfuncionario para el medio citado anteriormente.

(También puede interesarle: ¿Ovnis? Esto se sabe sobre extraños objetos voladores que se han visto en EE.UU.).

El denunciante, de 36 años, fue un oficial de combate condecorado en Afganistán, un veterano en la Agencia de Inteligencia Geoespacial e hizo parte de la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO). Durante 2019 y 2022, se desempeñó como representante de la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos no identificados.

Su amplia experiencia lo hizo uno de los representantes más importantes para analizar casos relacionados con los ovnis. "No estamos hablando de orígenes o identidades prosaicas, el material incluye vehículos intactos", expresó.

(A continuación: Científico de Stanford dice que 'los extraterrestres viven entre nosotros').

Grusch explicó que varios funcionarios cercanos a él han confesado información importante sobre el presunto programa: "Varios funcionarios han compartido información sobre el programa, incluyendo datos históricos y documentos importantes".

Sin embargo, reveló que las pruebas que tiene "son un asunto delicado" y, hasta ahora, se vale de testimonios de colegas suyos, porque la información es "explosiva y demorada de conseguir".

(Siga leyendo: Este es el lago donde barcos desaparecen y se ven ovnis).

No obstante, un portavoz del departamento de defensa rechazó las acusaciones de Grusch. Según 'The New York Post', el funcionario dijo: "No han descubierto ninguna información verificable, para corroborar las afirmaciones de cualquier programa relacionado con la posesión o revisión de materiales extraterrestres".

También, el director de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos (AARO), Sean Kirpatrick, detalló que "solo una pequeña fracción de avistamientos de ovnis informados en las últimas décadas son inexplicables".

Grabaron supuestos ovnis en el cielo de Cali

Más noticias en EL TIEMPO

Astronauta dice que Ovnis en EE. UU. podrían ser viajeros del tiempo

¿Cuándo encontraremos vida extraterrestre? esto dicen científicos chinos

César Escola revela un segundo 'objeto extraño' en el aeropuerto El Dorado

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO