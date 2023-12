Exmanager de Diomedes Díaz niega que el cantante haya muerto por causas naturales

Este 22 de diciembre se cumplen 10 años del fallecimiento de Diomedes Díaz. Se conoce que el reconocido vallenatero murió luego de sufrir un infarto mientras dormía en su casa de Valledupar. Desde ese entonces, se dijo que el 'Cacique de la Junta' había muerto por causas naturales, sin embargo, una persona cercana a él piensa que esto no es del todo verdad.

Según diferentes medios nacionales, el 22 de diciembre de 2013, Consuelo Martínez, pareja del cantante, se dio cuenta de que él no estaba respirado. Ella llamó a una ambulancia y rápidamente lo trasladaron a la Clínica de Valledupar.



En ese lugar se confirmó que el intérprete de 'Amarte más no pude' murió producto de un infarto fulminante y que había llegado al hospital sin signos vitales. Además, en el reporte se reveló que posiblemente llevaba más de cuatro o seis horas muerto.



Asimismo, los médicos informaron que Diomedes se había realizado cuatro cirugías en las válvulas del corazón y que este órgano no resistió más.

Sin embargo, para el exmánager de Diomedes, Joaco Guillén, hay varias cosas del fallecimiento del 'Cacique' que no concuerdan. En una conversación con 'Pulzo', aseguró:



“Según el diagnóstico de Medicina Legal, Diomedes tuvo problemas del organismo y que le dio un paro, pero hice la investigación y él no murió por causas naturales, él tuvo otro desenlace, las personas que lo rodeaban no se preocupaban por su salud, sino que estaban detrás de su dinero”.



A pesar del señalamiento, el hombre prefirió no ahondar en el tema y no dar nombres. Por otro lado, Guillén, quien fue el manager del cantante desde 1979 hasta 1997, recordó como ese 22 de diciembre lo llamaron y le informaron que Diomedes había sufrido un infarto y que estaba en el hospital.

En un principio él no creyó esa noticia y llamó a Élver Díaz, hermano de Diomedes, para confirmar que fuera verdad. “Manito, ahora sí es verdad, yo tomé el carro y arranqué de una vez para la clínica con mi hija”, afirmó.



Rápidamente, fue a la clínica con su hija y al llegar se encontró a Rafael Santos, el hijo de Diomedes.



“Me acerqué a la camilla y vi las chupas del electro en su pecho. Tuve la esperanza de que estuviera vivo. Lo primero que hice fue darle suaves cachetadas, le decía: ‘aquí está su compadre Joaco, pero esta vez no me respondió’”, contó.

A él se le hizo extraño que tuviera las chupas del electro y le preguntó a los médicos: “Dígame, doctor, ¿el compadre llegó vivo o muerto?”. Quien le respondió que el artista había llegado a la clínica sin signos vitales.



“¿Y qué hacen esas chupas del electro?, le preguntó, a lo que el doctor le contestó: “Esto es un protocolo que se debe seguir para saber si los aparatos indicaban que aún seguía con vida”.



Diomedes fue enterrado el 25 de diciembre a las 4:00 p.m. en el cementerio Jardines del EcceHomo, en compañía de 25 mil personas.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

