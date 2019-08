Video: McGregor le da un fuerte puñetazo a un hombre mayor en un bar

Conor McGregor agrega otro suceso a su 'prontuario' de polémicas. Un video de seguridad captó el momento en el que el exluchador irlandes le da un puñetazo a un anciano en un bar. Al parecer, McGregor le invitó un trago y aquel no lo quiso recibir.

El portal 'TMZ' difundió el metraje que data del 16 de abril, pero que hasta ahora sale a la luz pública. Mucho se especuló meses atrás sobre otro 'acto bochornoso' de McGregor y varios medios locales de Irlanda recopilaron testimonios sobre lo sucedido.



Solo hasta estos días se conoció el hecho en concreto: el terrible 'zurdazo' que McGregor le dio en el rostro a un hombre.

Conor McGregor podría estar en graves problemas. TMZ ha revelado un video de un incidente de abril, donde el campeón golpea a una persona de la tercer edad en un bar. Según el reporte del sitio parece que Conor se enojó porque le rechazó un trago de whiskey.

En el video se ve que varias personas charlan mientras beben cerveza en 'The Marble Arch', un bar de Dublín, capital de Irlanda. En un momento McGregor ingresa con un grupo de amigos y, según señala el diario local 'Irish Mirror', pide una botella de whisky y reparte vasos vacíos a quienes están en la barra para proceder a servir el licor. Los iba a invitar a un trago.



Uno de los ancianos de la barra rechaza el vaso vacío que el exluchador pone cerca de sus manos. Algo le dice a McGregor pero todo sigue igual; empieza a servir el whisky y, tras un corte de cámara, se ve que envía un puñetazo a quien rechazó su oferta.



Quienes están cerca de él logran detenerlo. El agredido, según el citado medio, salió de inmediato a interponer la respectiva denuncia en la 'Gardaí' -cuerpo de policía de Irlanda.

Un testigo relató que el anciano dijo "El ruso te aplastó", haciendo referencia a la última pelea de McGregor en octubre de 2018: su derrota contra Khabib Nurmagomédov; derrota en la que, además, perdió el cinturón de peso ligero.

Derrotas fuera del octágono

Esta agresión se une a la lista de polémicas y escándalos de Conor McGregor.



Durante la rueda de prensa previa a su pelea con Nate Díaz de 2016, empezó a arrojarle cosas a su contrincante, quien respondió al lanzamiento de objetos convirtiendo el evento de protocolo en un 'ring improvisado' que, por fortuna, no pasó a mayores.



Luego durante otro evento le quitó el cinturón de Campeón de Peso Pluma a José Aldo, quien enfureció ante el suceso. Hasta el director de la UFC intercedió para evitar una pelea.



La policía lo detuvo cuando destrozó el teléfono de un aficionado en Miami. Pagó una fianza de más de 12 mil dólares.



'The New York Times' reveló que McGregor está siendo investigado por una presunta agresión sexual contra una mujer. Según el medio, los hechos habrían ocurrido en diciembre de 2018.

