Una fotografía que está siendo publicada por muchos usuarios en Twitter ha sido objeto de rifirrafes entre el ex jefe de campaña de Fico Gutiérrez y la actriz Cony Camelo.



Luis Fernando Henao, exjefe de la campaña de Federico Gutiérrez, anunció una demanda por injuria hacia la actriz Cony Camelo quien compartió en Twitter una fotografía en la que Henao aparece con el desaparecido ganadero José Hernández Aponte, mejor conocido como ‘Ñeñe Hernandez’ en la que la actriz cuestionaba la cercanía entre estos dos personajes.

Aunque Camelo borró posteriormente el mensaje, Henao escribió en su cuenta: “Mañana daré poder para presentar una acción civil y una querella por injuria. Creo que si tiene pruebas de algo, la señora Cony Camelo no tendrá ningún problema de sustentarlas a la justicia”.



Desde ese momento, fueron ires y venires de Camelo a Henao, en cuyos mensajes se acusan uno al otro: “Esto es persecución. Yo hice una pregunta de si todos son amigos del Ñeñe. Digo, porque el señor aparece en una foto abrazado con él en una fiesta. ¿Preguntar es afirmar? Él se toma la foto con el narco y la responsable de su imagen soy yo por preguntar. Ahora me demanda”.



“Familiaridad ninguna, nunca fui amigo o tuve relación con el señor, esa foto tengo cómo comprobarle, momento y lugar y le puedo asegurar que no tenía investigación alguna. Por el contrario usted si está realizando una conducta antijurídica que puede generar un daño moral, que no dudaré en denunciar", respondió Henao, al trino de Camelo tratando de explicar el origen de la foto.



El trino que Camelo borró hasta fue respondido por el abogado Juan Pablo Estrada quien le escribió: “¿La foto la hace inferir amistad? Puede ser un encuentro casual, fortuito y único en el que le piden una foto. Luis Felipe Henao aclaró el tema hace rato. Pero a usted no le interesa la verdad sino el ruido. Una gran actriz convertida en una ciega activista”



La foto la hace inferir amistad? Puede ser un encuentro casual, fortuito y único en el@que le piden una foto? @luisfelipehenao aclaró el tema hace rato. Pero a Ud no le interesa la verdad sino el ruido. Una gran actriz convertida en una ciega activista! — Juan Pablo Estrada S (@Jestrada05S) July 4, 2023

Pero allí no terminó el asunto y la actriz también le respondió: “Tus intentos de ofensa me tienen si cuidado. Si tú crees que fue un encuentro casual con un narco de esa calaña allá tú. Yo sí veo familiaridad en la foto”.



Para Camelo, el haber borrado el primer trino le trajo comentarios negativos y otros usuarios de twitter escribieron a favor de la actriz. “Lindando?... Está a años luz del código penal, deje la hostigadera y amedrentadera que ella no está sola”, “Bueno, ya entrado en gastos...cuéntenos cuales son las circunstancias de tiempo, modo y lugar que podrían justificar la evidencia de la foto. Digo, nadie va a la casa de un desconocido a abrazarce con él y su familia o si ? Atento”.



Otros acusan la actitud de la actriz como “Ella no ronda la frontera del código penal. Incurre en una conducta típica , antijuridica y culpable, que merece ser sancionada por un juez de la república”, “Muy Bien que ponga en su sitio a HILDA que anda calumniando a todo mundo”, entre otros.

Reforma al Código Penal: injuria, calumnia y otros delitos que serían eliminados

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

