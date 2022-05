Suponga que va a comprar una casa. Según 'la regla del 37 por ciento' o 'la parada óptima o la parada temprana', que promueve la doctora británica Hannah Fry, usted debería, por ejemplo, descartar -sin importar qué tan buenas o malas le parecen- las opciones que correspondan al 37 por ciento de las que espera ver antes de tomar la decisión.

En otras palabras: entre 100 opciones diferentes, debe explorar, probar y descartar las primeras 37. Estas deben ser exploradas para determinar qué es lo bueno y lo malo que pueden ofrecer estas opciones.



Una vez estudiadas, la persona que decida aplicar esta regla en lugar de dejarse llevar por el azar, debería prepararse para elegir a la próxima opción que parezca óptima entre las siguientes.

Curiosamente, la doctora Fry -que ha realizado varias conferencias, entre estas alguna charla TED- suele explicar esta regla dentro del contexto de la búsqueda de pareja. Y amplía el tema en su libro 'Las matemáticas del amor'.

Sin embargo, dice que aplica incluso para tomar decisiones de toda índole, incluso laborales. Para muchas personas es difícil elegir o tomar una decisión y pueden explorar demasiado o muy poco. La doctora resalta que la aplicación de esta regla, sin ser exacta, puede maximizar la recompensa estimada o minimizar los costos.



Muchos le preguntan a Fry qué pasa si en una búsqueda de parejas, de muchas citas, la pareja ideal está entre las primeras 37 y se ha descartado. Ella dice que aún así, aceptar a la siguiente pareja que cumpla con los requisitos necesarios acordes con lo que se busca puede ser más efectivo, que si se toma por impulso a la primera que pase.

La regla no es perfecta, pero se considera un punto de partida matemáticamente seguro, cuando hay indecisión, porque se ha elegido lo mejor del 37 por ciento rechazado y se tiene en mente la información más clara de lo que se busca en adelante, bien sea un vestido, un empleado con ciertas habilidades o una pareja.



No solo la doctora Fry pondera esta regla. También Brian Christian, autor del libro 'Algoritmos para vivir: la informática de las relaciones humanas' la sigue: "Si desea tener las mejores probabilidades de conseguir el mejor apartamento o casa, dedique el 37 por ciento de su búsqueda (11 días, si se ha dado un mes para la operación inmobiliaria) a explorar opciones sin comprometerse -escribió en un artículo en Bigt Thing-. Pero después de ese punto, prepárese para comprometerte de inmediato, con depósito y todo, en el primer lugar que veas que supera todo lo que ya has visto. Esto no es simplemente una decisión intuitiva. Es la solución probablemente óptima”, dice ene su libro.

TENDENCIAS EL TIEMPO