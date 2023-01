La canción que estrenó Shakira el pasado miércoles junto al productor argentino Bizarrap, llamada ‘BZRP Music Sessions #53’, ha sido sin duda exitosa y mediática, pues las pullas que lanzó contra su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué, alimentaron la polémica en torno a su separación.



Con las plataformas digitales y las rede sociales revolucionadas por la canción, se abrió una polémica sobre si había plagio en esta, ya que la cantante venezolana Briella aseguró que encontró partes similares en el coro y el ritmo con un sencillo suyo.



“Creo que Shakira se inspiró de mi canción ‘Solo tú’ para hacer su Bizarrap Session”, dijo la joven cantante en sus redes sociales. Y añadió: “Mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral aquí en TikTok”, refiriéndose a uno de los videos publicados en la plataforma que superó los ocho millones de reproducciones.



Briella juntó los pedazos en los que encontró la similitud y, aunque no señaló que se trata de un plagio sino que posiblemente Shakira se había inspirado con su música, sus palabras generaron opiniones divididas en los internautas.



Aunque muchas personas la apoyaron y señalaron que también encontraban la similitud, otros la criticaron e hicieron de este tema una polémica que trascendió a los medios de comunicación.



La cantante, cuyo nombre de pila es María Gabriela Otaiza, fue entrevistada en Telemundo, donde se refirió a la polémica. Allí recalcó que podría ser una coincidencia musical, pero no descartó la idea de que la colombiana y el productor argentino se hubieran inspirado en su canción.



"Realmente, pueden ser muchas cosas. Siento que en la música ya todo está inventado, pero la casualidad es muchísima. Es una similitud que mis seguidores notaron al instante; yo tengo una comunidad que no es tan grande, pero tampoco tan pequeña, e inmediatamente mis redes comenzaron a llenarse de mensajes privados con respecto a esto", dijo el el programa 'Al rojo vivo'.

Experta en música analiza si hubo plagio

Laura Galindo, una experta en música, analizó la nueva canción de Shakira y Bizarrap en 'Señal Colombia' y dio su veredicto sobre si hubo plagio o no en el sencillo. Para esto tuvo en cuenta los acordes.



"Ella dice que el coro es exactamente igual y sí, es exactamente igual. Pero les voy a mostrar algo. Resulta que hay una fórmula que existe en la música popular y es el acorde menor con séptima. Con esas notas, si uno las toca en orden con unas notas intermedias que se llaman notas de paso, pues da exactamente esa melodía", dijo la experta mientras hacía la demostración en un piano.



"¿Qué pasa? Que eso es una fórmula que han utilizado muchos", concluyó la mujer, quien luego mostró tres ejemplos de lo que hablaba con canciones que fueron lanzadas antes que la de Briella: Recuérdame, de Caín Guzmán; Dangerous in Love, de Secret Number; y Me & the Rhythm de Selena Gómez.



"Como esos tres artistas, Briella y Shakira, debe haber muchos usando la misma fórmula. Es como si acusáramos de plagio a todos los escritores del 'Boom latinoamericano' que hablaran de una tarde con sol canicular", concluyó Galindo, para quien, en definitiva, no hubo plagio.

