Exfinalista de 'Yo me llamo' peleó con vendedor en Cartagena

El exparticipante de la más reciente edición del programa 'Yo me llamo', Eddy Sanabria, se hizo conocido por su imitación del cantante Jorge Celedón en el 'reality'.



El programa 'La Red', de 'Caracol Televisión', dio a conocer un video en el que el imitador aparece dándose golpes con un vendedor, porque, supuestamente, el artista se iba a ir del lugar sin pagar unos desayunos.

En el video se puede observar cuando Sanabria se encontraba en el sector de Bocagrande, en Cartagena, y un hombre lo comenzó a agredir en plena vía.



El cantante se encontraba acompañado de una mujer, quien intentó detener al sujeto.



Debido a la viralización que tuvo el video y a la gravedad de los hechos que tomaron fuerza en redes, el imitador decidió hacer declaraciones y dar su versión de los hechos.

El cantante aseguró que él nunca le solicitó al señor los desayunos que le estaban cobrando.



“Tú sabes que allá los vendedores se te meten por los ojos. Lo embalan a uno por todo y ahí donde uno no les dé plata, mejor dicho. El sujeto sí me ofreció un desayuno y yo le dije: ‘Eso está muy bueno’, pero haciéndole el quite, pero insistió y sin que se los pidiera los sirvió”, afirmó en las declaraciones que le dio al programa.



El imitador aseguró que el hombre como no escucho sus razones, procedió a insultarlo y luego a golpearlo. El cantante aseguró que estas situaciones siempre se suceden entre los turistas que visitan el 'corralito de piedra'.



