Exesposa del actor Andrés Parra presentó a su nuevo amor: ¿de quién se trata?

El actor caleño Andrés Parra es reconocido por sus papeles en diferentes telenovelas como 'Escobar: el patrón del mal', 'El robo del siglo', 'El comandante', 'El cártel', 'Muñoz vale por dos' y 'Satanás'. Gracias a su trabajo ha estado nominado a los premios platino.



(Lea también: ‘Los iniciados’: se estrena la película de un viaje entre el caos y la verdad).



El artista se caracteriza por ser muy sincero con sus seguidores, puesto que suele hablar sobre su salud mental y algunas dificultades que presenta en su vida personal en diversas entrevistas o en sus redes sociales, por lo que actualmente cuenta con más de ochocientos mil seguidores en Instagram.

Respecto a su vida sentimental, Andres Parra contrajo matrimonio en 2014 con la comunicadora social Diana Cáliz, con quién disfrutó de esa etapa nupcial por poco más de 8 años, puesto que en febrero de 2023 confesó, en un pódcast de Santiago Alarcón, llamado 'Meterse al rancho', que se había divorciado de su esposa.



(Siga leyendo: Andrés Parra habló sin tapujos y se sinceró sobre su divorcio: 'Yo no he amado').

Adicional a esto, explicó que no había realizado un comunicado oficial sobre lo ocurrido porque le parecía "medio ñero". "Eso de salir con un 'post' me parece medio hongo, no hubo una publicación oficial, hoy lo estamos haciendo oficial", explicó Parra.



Por su parte, Diana Cáliz no quiso hablar mucho al respecto y alejó este aspecto de su vida de la prensa e incluso de sus redes sociales. Cabe aclarar que la pareja tuvo un hijo al que ella también tenía lejos del ojo público.



(De interés: Andrés Parra vuelve en la serie sobre la Fifa: ‘Yo me aburro viendo fútbol’).

Sin embargo, al culminar su unión matrimonial comenzó a publicar diversas fotografías del pequeño en sus redes sociales, mientras dejaba ver lo feliz que estaba en esos momentos. Ahora se está dando una nueva oportunidad al amor, puesto que en diversos 'post' se ha dejado ver junto a él.

¿Quién es el nuevo amor de Diana Cáliz?



Gracias a las fiestas de Navidad y Año Nuevo la comunicadora social compartió algunas fotografías sobre cómo disfrutó esas fechas junto a su hijo y su nueva pareja, Daniel Reyes, un emprendedor, traductor oficial y fundador del 'marketplace' Cucú, de acuerdo con su perfil de LinkedIn.

El nuevo compañero de vida de Diana Cáliz no deja de demostrar el amor que siente hacia ella, ya que en el cumpleaños de la exesposa de Andrés Parra publicó un emotivo mensaje para celebrar esa fecha tan especial: "Son 40 pero pareces de 30 y vales por 2 de 20. Que sigas siendo este espectáculo de mujer y sigas brillando con tu luz. Te amo, mi amor".

'El robo del siglo', así lo grabaron Andrés Parra y Christian Tappan

Más noticias en EL TIEMPO

'Uno sabe cuando ya no quiere estar ahí': el consejo de Andrés Parra

Andrés Parra: por su hijo de 2 años, el actor tuvo un 'aterrador' altercado

Andrés Parra, en los Platino: 'Quien vive por la fama tiene que sufrir'

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO