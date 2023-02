Dayana Jaimes, la viuda del cantante Martín Elías, suele ser muy cercana con sus seguidores en las redes sociales y constantemente publica contenido de superación personal y de la crianza de su hija.

Jaimes es muy transparente con sus seguidores y en diferentes ocasiones ha comentado que su apariencia física ha cambiado bastante, debido a que se sometió a una cirugía bariátrica para perder peso. Asimismo, confesó que en su rostro también se ha hecho algunos retoques estéticos con Botox.



Recientemente, Dayana realizó una actividad con sus seguidores de Instagram y les pidió que le hicieran diferentes preguntas. Un internauta aprovechó esta dinámica para que Jaimes le pudiera aclarar una duda que tenía sobre el Botox: “¿No te da miedo ponerte bótox y que se desinfle la piel, después?”, escribió.



(No deje de leer: ¿Qué significa en realidad 'TQG' y cuál fue la reacción de Shakira al oírla?).



Este comentario no le gustó para nada a la periodista, quien le respondió sin filtros: “Quiero que lean este comentario… O sea, que se me desinfle la piel. ¡Por favor! Aprendamos primero a estudiar un tema, antes de dar cualquier tipo de opinión…”.

Asimismo, le dio una recomendación no solo a la persona del comentario, sino también a todos sus seguidores: “No solo se trata de esta ‘cajita de preguntas’, es para la vida. No puedes ir opinando por opinar. Uno tiene que estudiar y leer, antes de dar cualquier opinión. Porque el bótox no se lo inventó alguien, en la ‘semana de la ciencia del colegio’. No, se lo inventaron profesionales, algo patentado, con sus registros”.



(Lea también: 'TGQ': estos son los memes que dejó la explosiva canción de Karol G con Shakira).



Además, dejó en claro que ella no se aplica Botox con cualquier persona, sino que lo hace con un profesional: “Yo me pongo el bótox con una persona profesional, que estudió años de medicina y después se especializó. Entonces, por favor…”, concluyó.



Por otro lado, varios internautas le preguntaron sobre su vida amorosa, pues hay rumores de que la periodista estaba saliendo con Juanda Caribe. Ante esto, ella respondió que por el momento estaba sola y que estaba enfocada en criar a su hija.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Murió perrito chihuahua que fue cruelmente herido al defender su casa de un robo

Logré conquistar a mi jefa, me enamoré y luego destruyó mi autoestima; aún duele

¿Burger King cambió a su community manager por una inteligencia artificial?

Poncho Zuleta y famosos del país con parejas mucho mayores o menores