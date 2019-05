La dura lucha contra el cáncer de la exesposa de Marc Anthony

Instagram: @dayanarapr

Ante ese tipo de comentarios que cuestionaban su belleza mientras padece cáncer de piel, Dayanara tuvo que dar explicaciones. “No es el tipo de cáncer que tenga, es el tipo de tratamiento que recibo. Yo no estoy recibiendo quimioterapia, mi tratamiento es otro y no se supone que se caiga el cabello”, explicó la ex Miss Universo.