Nuevamente, la actriz Aracely Arámbula, exesposa del cantante Luis Miguel, arremetió contra él, manifestando que además de ser un mal padre y de caerle muy mal, es un deudor de alimentos.



La actriz, durante una corta entrevista en la alfombra roja de la obra teatral ‘Vaselina’ aseguró que el cantante no se interesa por llevar una relación con sus hijos que además de eso no aporta para su manutención.

“Así como sale ese sol enorme, tan grande como su ego, ojalá que así de grande sea el corazón para sus hijos”, manifestó la actriz cuando le preguntaron sobre el cantante.



Arámbula también afirmó sentir desagrado, ya que no le parece que no tenga ningún tipo de acercamiento con sus hijos y que ellos tampoco harán por buscarlo: “Si él tiene esa consciencia, los tiene que buscar, que no esté esperando que lleguen al concierto como cuando truena los dedos y están ahí todos. Mi puerta siempre ha estado abierta, no tengo que estar yo”, expresó.



Hace algunas semanas, otro medio de comunicación decidió indagar sobre esta relación y según abogados de la actriz, ella estaría pensando en solicitar parte de los recursos que el ‘Sol de México’ recibirá con su reciente gira.

"Aracely Arámbula":

Porqué arremetió contra Luis Miguel en una reciente entrevista. pic.twitter.com/Wfc2eubSk3 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 19, 2023

"En cualquiera de los casos pueden disponer de cualquiera de los recursos e ingresos a los cuales tengan acceso para cubrir una pensión alimenticia, pueda ser o haya sido el acuerdo, siempre y cuando cubra todas las necesidades de un menor o de los dos menores, es irrelevante cuál sea el origen", manifestó en su momento el abogado de Arámbula, Guillermo Pous.



De acuerdo con el litigante, Luis Miguel no ha entregado ningún tipo de manutención a sus hijos Daniel y Miguel durante los últimos tres años, por lo que Arámbula llamará al cantante a los estrados judiciales cuando este desarrolle su gira por varias ciudades de México.



Por otra parte, la actriz y madre de Daniel, de 15, y Miguel, de 16 años, ha puesto toda su disposición para que los menores compartan tiempo con su padre, sin embargo, el interés por parte de Luis Miguel ha sido inexistente.

Luis Miguel, la serie que le devolvió el brillo al 'Sol de México'

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

