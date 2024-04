Exesposa de Kaká contó los motivos de su separación: ‘Era demasiado perfecto para mí’

¡¡LO MÁS TRISTE QUE VERÁS HOY!!



''Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mi.''



- CAROLINE CELICO, Ex esposa de Kaká. pic.twitter.com/1b6LAb8vVb