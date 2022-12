'El Rey del Despecho’, Darío Gómez, sorprendió con su partida el pasado 26 de julio, luego de sufrir un ataque cardiaco en su casa. Tras los esfuerzos de los médicos, murió a los 71 años en la Clínica Las Américas de Medellín.

Tras casi cinco meses de su fallecimiento, la exesposa del cantante, Olga Lucía Arcila, quien además fue mánager del artista, abrió su corazón frente a las cámaras y contó algunos detalles de la muerte de quien fue su pareja durante cerca de 40 años.



Arcila recordó que aquel día siguieron la rutina sin pensar que serían las últimas horas de vida de Gómez, además que no presentaba mayores complicaciones de salud. “No nos esperábamos esto, porque él estaba muy bien, teníamos reuniones, habíamos organizado todo para que al otro día hiciera unos saludos, así como programamos unas entrevistas”, contó al programa del RCN, ‘Buen día, Colombia’.



Sin embargo, cuando estaban por finalizar la jornada, la mujer señaló que encontró a su exesposo en el piso de la oficina y lo primero que pensó fue que se debía a un “bajón de azúcar”, “porque él me pidió una panelita y se la di. Después que se la comió lo vi mejor. Nos fuimos a la clínica con la esperanza de que todo estaría bien, pero fue un infarto fulminante”, afirmó.

Luego de los duros momentos que pasó en la clínica, mientras que los médicos hacían todo lo posible por reanimarlo, tuvo que darle la noticia a Catalina, una de sus hijas.



Tras casi 40 años de relación, Arcila recuerda con nostalgia a su fallecido exesposo. Incluso, aseguró que aún lo siente presente en su vida: “Darío me ha visitado. A los dos días de su muerte me tocó la mano de una manera espectacular (...) Me ha sobado la cabeza como lo hacía en vida, me ha impregnado mi habitación de su loción y he sentido que se sienta en mi cama y sé que es él. Es increíble, pero es cierto, eso me reconforta en medio de la tristeza”, confesó.



Finalmente, Arcila se refirió a la gran despedida que le hicieron los colombianos al ‘Rey del despecho’ y resaltó que él era "el amor de su vida".

