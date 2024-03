Exesposa de Alejandro Riaño reveló tips para sobrellevar una separación: 'Sean abejas'

María Alejandra Manotas es una empresaria, creadora de contenido de belleza, tiene talento como arquitecta y diseñadora, y trabaja en su marca de productos pensados en el cuidado de cabello de mujeres. En 2022, el comediante Alejandro Riaño y ella anunciaron su separación, luego de estar ocho años juntos, ambos tienen tres hijos: Matilde y los gemelos Agustín y Antonio.

En su momento, ella confesó que ambos hicieron varios esfuerzos desde pandemia para salvar su relación. Por ejemplo, ir a terapia, pero no funcionó. Hoy en día, llevan una buena relación por el bienestar de sus hijos.



"Solamente entendimos que estábamos en caminos distintos y siempre vamos a apoyarnos y acompañarnos como padres y amigos. Con amor les pedimos mucha prudencia y respeto frente a esta decisión”, explicó en su momento.

Estos son los consejos para sobrellevar una separación

La empresaria tuvo que enfrentar su separación con el comediante. Ahora, en sus redes sociales comparte varios consejos sobre la vida.



A traes de sus historias en Instagram, en 2022, expresó: "Es durísimo. Pero no solo la separación, sino el momento antes de y luego el montón de cambios para todos que se vienen. Esto es una montaña rusa, pero todo en la vida deja una enseñanza”.

La expareja estuvo ocho años juntos. Foto: Redes sociales

La mujer respondió a sus seguidores y brindó unos consejos para afrontar una ruptura: "Hay dos tipos de personas en el mundo, las moscas que siempre quieren ver la M en todas partes, todo lo malo que les pasa y siempre ven lo malo y se quedan ahí, como las moscas que se quedan en la M, y están las abejas".



La creadora de contenido relacionó estos insectos por estar "siempre polinizando, dando vida en todas partes a pesar de las situaciones, de las circunstancias, siempre anda revoloteando".



Además, agregó Manotas: "Eso es lo que ustedes deben ser, no solo después de un divorcio, sino en cualquier situación de la vida”.

En otro metraje confesó cómo en su vida un domingo: "Hace dos años me separé y comparto los niños con el papá. Así que los domingos, cuando me quedó sola, aprovechó para hacer lo que más me gusta: hago ejercicio, arreglo la casa, voy de 'shopping' y grabo videos".



Además, aseguró que cuando se aprende a estar solo, la "vida se ve más bella", y se vuelve más productivo, se ama a sí mismo y valora lo que los otros le aportan. " Se vale querer tiempo a solas", dijo.

Alejandro Riaño habla de Juanpis González, de su vida y sus películas favoritas

Más noticias en EL TIEMPO

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO