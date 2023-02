El matrimonio conformado por la cantante Thalía y el empresario Tommy Mottola no atraviesa su mejor momento, pues salieron a relucir unas acusaciones de infidelidad por parte de él.



La alarma se disparó el fin de semana pasado, cuando se rumoró que estaba involucrado con la cantante peruana Leslie Shaw, quien es 18 años menor que Thalía.

Sin embargo, la amiga de la pareja Lili Estefan salió en su defensa: “Estoy segura que mucha gente lo sabe que es un chisme porque no es el primero que le crean a Thalía. Esta es la cuarta vez que esta misma persona lo hace”.



De igual forma, ambos compartieron en Instagram algunos momentos de su día mientras compartían en su hogar. Ella, por un lado disfrutando de algunos capítulos de la serie de Miguel Bosé y él cocinando algunos platillos italianos, lo que representó un parte de tranquilidad para sus seguidores, pues se les vio contentos.



No obstante, antes de que se calmaran las aguas, una ex trabajadora del hogar reveló detalles íntimos que otra vez los ponen en la cuerda floja. La mujer, quien no quiso revelar su nombre, apareció en el programa ‘Chisme No Like’ contando que el matrimonio nunca durmió en una misma habitación.

“Tommy Mottola tiene un baño regular, una cama regular, Thalía duerme sola... Thalía no duerme con su marido, nunca lo ha hecho”.



De igual modo, se dijo que la mujer se negó a firmar un acuerdo de confidencialidad que había redactado la mamá de la cantante.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMA HORA

* Con información de ‘EL UNIVERSAL’ - México (GDA)